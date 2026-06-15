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Мошенники продают россиянам несуществующие туры и походы - РИА Новости, 15.06.2026
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06:23 15.06.2026
Мошенники продают россиянам несуществующие туры и походы

Юрист Русина: мошенники создают фейковые страницы "клубов путешествий"

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМужчина держит в руках мобильный телефон
Мужчина держит в руках мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Мужчина держит в руках мобильный телефон. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мошенники продают россиянам несуществующие туры и походы, создавая страницы «клубов путешествий» в соцсетях.
  • Аферисты собирают предоплату за поход или тур, а затем отменяют его по различным причинам, откладывая возврат денег.
  • Адвокат Ирина Русина посоветовала проверять туроператора в соответствующем реестре и обращать внимание на договор, программу и цены, а также просить письменное соглашение, смету и правила возврата при оплате клубного похода.
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Мошенники продают россиянам несуществующие туры и походы и создают страницы "клубов путешествий" в соцсетях с фотографиями Кавказа, Алтая и Байкала, рассказала РИА Новости исполнительный директор Омского регионального отделения Ассоциации юристов России, адвокат Ирина Русина.
По ее словам, мошенники начали чаще использовать схемы с походами и активным туризмом, так как растет спрос на самостоятельные и авторские путешествия, и многие продают услуги не через крупного туроператора, а через соцсети и чаты.
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"Самая популярная схема мошенников - несуществующий поход или тур. Аферисты создают страницу "клуба путешествий" с фото Кавказа, Алтая, Камчатки, Непала и других туристических мест с фейковыми отзывами и расписанием. Затем они собирают группу и просят внести предоплату, после чего поход отменяется из-за "погоды", "закрытия маршрута" и ряда иных причин, а возврат денег постоянно откладывается", - рассказала собеседница агентства.
Русина отметила, что мошенники могут притворяться организаторами известных туристических клубов или обещать восхождение в гору с "гарантированным результатом". Она добавила, что на самом деле погода, состояние группы и здоровье туристов могут изменить план и не позволить взойти на вершину.
Адвокат посоветовала проверять туроператора и турагента в соответствующем реестре, а также обращать внимание на договор, программу и цены. Кроме того, она подчеркнула, что в случае оплаты клубного похода стоит просить письменное соглашение, смету и правила возврата.
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