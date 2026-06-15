Краткий пересказ от РИА ИИ Мошенники продают россиянам несуществующие туры и походы, создавая страницы «клубов путешествий» в соцсетях.

Аферисты собирают предоплату за поход или тур, а затем отменяют его по различным причинам, откладывая возврат денег.

Адвокат Ирина Русина посоветовала проверять туроператора в соответствующем реестре и обращать внимание на договор, программу и цены, а также просить письменное соглашение, смету и правила возврата при оплате клубного похода.

МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Мошенники продают россиянам несуществующие туры и походы и создают страницы "клубов путешествий" в соцсетях с фотографиями Кавказа, Алтая и Байкала, рассказала РИА Новости исполнительный директор Омского регионального отделения Ассоциации юристов России, адвокат Ирина Русина.

По ее словам, мошенники начали чаще использовать схемы с походами и активным туризмом, так как растет спрос на самостоятельные и авторские путешествия, и многие продают услуги не через крупного туроператора, а через соцсети и чаты.

Алтая, Камчатки, "Самая популярная схема мошенников - несуществующий поход или тур. Аферисты создают страницу "клуба путешествий" с фото Кавказа Непала и других туристических мест с фейковыми отзывами и расписанием. Затем они собирают группу и просят внести предоплату, после чего поход отменяется из-за "погоды", "закрытия маршрута" и ряда иных причин, а возврат денег постоянно откладывается", - рассказала собеседница агентства.

Русина отметила, что мошенники могут притворяться организаторами известных туристических клубов или обещать восхождение в гору с "гарантированным результатом". Она добавила, что на самом деле погода, состояние группы и здоровье туристов могут изменить план и не позволить взойти на вершину.