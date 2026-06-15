Мошенники начали звонить туристам за границей с поддельных номеров банков

МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Мошенники используют подмену номеров, чтобы звонить россиянам за границей от имени банка и выманивать данные, рассказал основатель платформы управления связью "Экомобайл" Игорь Жиленко.

По словам эксперта, IP-телефония позволяет подменять исходящий номер на любой другой. Он также добавил, что на экране может отображаться номер, похожий на официальный короткий номер банка (+900), или с изменением одной цифры. Главный инструмент защиты - привычка перепроверять любую тревожную информацию через официальные каналы, заключил Жиленко.