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Мошенники начали звонить туристам за границей с поддельных номеров банков - РИА Новости, 15.06.2026
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11:58 15.06.2026
Мошенники начали звонить туристам за границей с поддельных номеров банков

Жиленко: мошенники звонят туристам за границей с поддельных номеров банков

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМужчина держит в руках мобильный телефон
Мужчина держит в руках мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Мужчина держит в руках мобильный телефон. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мошенники используют подмену номеров, чтобы звонить россиянам за границей от имени банка.
  • IP-телефония позволяет подменять исходящий номер на любой другой, в том числе на номер, похожий на официальный короткий номер банка.
  • Главный инструмент защиты — перепроверка любой тревожной информации через официальные каналы.
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Мошенники используют подмену номеров, чтобы звонить россиянам за границей от имени банка и выманивать данные, рассказал основатель платформы управления связью "Экомобайл" Игорь Жиленко.
"Вы только что приземлились, на экране появляется звонок, который выглядит так, будто поступил с официального номера банка (например, "900"). Голос сообщает, что зафиксирована подозрительная операция. На самом деле звонок может идти с дешевой сим-карты в Камбодже. Главное правило: не доверять номеру на экране, а самостоятельно связаться с банком через официальное приложение", - сказал Жиленко в беседе с "Газетой.Ru".
По словам эксперта, IP-телефония позволяет подменять исходящий номер на любой другой. Он также добавил, что на экране может отображаться номер, похожий на официальный короткий номер банка (+900), или с изменением одной цифры. Главный инструмент защиты - привычка перепроверять любую тревожную информацию через официальные каналы, заключил Жиленко.
Мужчина держит в руках мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
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