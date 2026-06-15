МВД показало, как выглядит созданный мошенниками сайт Роскомнадзора

Краткий пересказ от РИА ИИ
- МВД показало скриншоты поддельного сайта Роскомнадзора, созданного мошенниками.
- На фальшивом сайте была опубликована справочная информация, а также данные о якобы сотрудниках ведомства, включая их фотографии, имена и фамилии, стаж работы и направление деятельности.
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. МВД РФ показало, как выглядит созданный мошенниками поддельный сайт Роскомнадзора - такие ресурсы злоумышленники используют в схемах обмана россиян, предлагая через них убедиться в реальности "сотрудника".
Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ опубликовало в своем Telegram-канале 2 фотографии - скриншоты с созданного мошенниками сайта якобы Роскомнадзора. Визуально фальшивый сайт похож на настоящий. Кроме того, на нем мошенники опубликовали не только справочную информацию, но и информацию о сотрудниках - их фотографии, имена и фамилии, стаж работы, а также направление деятельности и регион.
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"Злоумышленники зарегистрировали домен RKN24.RU и оформили его под информационный ресурс, связанный с Роскомнадзором. На сайте размещены справочные материалы, форма обратной связи и даже каталог якобы сотрудников ведомства", - говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что аккуратные, но одинаковые портреты, служебные номера и биографии должны вызывать доверие, когда жертве предлагают проверить данные "сотрудника" на сайте.
В настоящее время фальшивый сайт уже недоступен.