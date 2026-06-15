МВД показало, как выглядит созданный мошенниками сайт Роскомнадзора

МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. МВД РФ показало, как выглядит созданный мошенниками поддельный сайт Роскомнадзора - такие ресурсы злоумышленники используют в схемах обмана россиян, предлагая через них убедиться в реальности "сотрудника".

Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ опубликовало в своем Telegram-канале 2 фотографии - скриншоты с созданного мошенниками сайта якобы Роскомнадзора. Визуально фальшивый сайт похож на настоящий. Кроме того, на нем мошенники опубликовали не только справочную информацию, но и информацию о сотрудниках - их фотографии, имена и фамилии, стаж работы, а также направление деятельности и регион.