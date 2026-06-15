Моргенштерну* увеличили штраф за уклонение от обязанностей иноагента

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Савеловский суд Москвы увеличил штраф рэперу-иноагенту Алишеру Моргенштерну* до 8,2 миллиона рублей.
- Рэперу также запретили администрировать интернет-страницы на срок три года.
- Ранее мировой судья в Москве заочно приговорил артиста к штрафу в размере 7 миллионов рублей по обвинению в уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента.
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Савеловский суд Москвы до 8,2 миллиона рублей увеличил штраф рэперу Алишеру Моргенштерну* по заочному уголовному делу об уклонении от обязанностей иноагента, сообщил РИА Новости его адвокат Ильдар Исламов.
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"Суд изменил приговор, штраф увеличился до 8,2 миллиона рублей, также запретили администрировать интернет-страницы на срок три года", - рассказал собеседник агентства.
Ранее прокурор просил суд назначить музыканту наказание в виде штрафа в размере 8 миллионов 205 тысяч 985 рублей. Приговор обжаловали и защита, и обвинение.
По данным следствия, рэпер, дважды в течение года привлекавшийся к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента, продолжил распространять в соцсетях материалы без соответствующей маркировки.
Дело рассматривалось в заочном порядке, так как Моргенштерн*, включенный в реестр иноагентов весной 2022 года, последние несколько лет проживает за пределами России.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России
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