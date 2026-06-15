Ученый объяснил, почему шаровая молния не всегда смертельна

Краткий пересказ от РИА ИИ Шаровая молния может как убить человека, так и только ранить — все зависит от величины ее заряда и температуры.

Шаровая молния существует около 20 секунд, и при встрече с ней человеку нужно не двигаться, не взаимодействовать с техникой и просто ждать, пока она погаснет.

В России ежегодно от разных типов молний погибает от 10 до 20 человек, поэтому следует соблюдать все меры безопасности.

МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. Шаровая молния может как убить человека, так и только ранить – все зависит от величины ее заряда и температуры, поэтому исход встречи с ней не всегда смертелен, сообщил РИА Новости ведущий научный сотрудник физического факультета МГУ, академик РАЕН, председатель Российского комитета по шаровым молниям Владимир Бычков.

Ученый ранее рассказывал агентству, что каждая линейная молния способна породить шаровую, и традиционно они появляются в России в период летних гроз с июня по август.

"Шаровая молния передает поражение двумя способами – зарядом и теплом. Она может ударить человека с энергией нескольких взрывчаток насмерть, а может пройти, коснувшись, и оставить ожоги и следы тока", – рассказал Бычков.

Он напомнил, что шаровая молния может притянуться к человеку из-за жидкости, из которой он состоит, а также из-за ее высокого заряда.

"К человеку она может тянуться из-за жидкости, а может пролететь мимо с потоком воздуха", – объяснил ученый.

Бычков отметил, что при встрече с шаровой молнией человеку нужно не двигаться, не взаимодействовать с техникой и просто ждать, пока она погаснет.

"Она существует около 20 секунд, поэтому ничего страшного нет – постоять неподвижно это время", – сказал он.