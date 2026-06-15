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Более 360 служебных квартир приобрели для медработников Кубани - РИА Новости, 15.06.2026
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Краснодарский край
 
16:06 15.06.2026
Более 360 служебных квартир приобрели для медработников Кубани

Минздрав: более 360 служебных квартир приобрели для медработников Кубани

© РИА Новости / Константин МихальчевскийСотрудница больницы в коридоре
Сотрудница больницы в коридоре - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Сотрудница больницы в коридоре. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 15 июн - РИА Новости. Более 360 служебных квартир приобретено за 5 лет действия мер поддержки для медработников Кубани за счет средств регионального бюджета, заявил журналистам врио министра здравоохранения Краснодарского края Владимир Крушельницкий.
Он уточнил, что в этом году 19 работников краевых больниц получили ключи от служебных квартир.
"За 5 лет действия меры поддержки закуплено более 360 служебных квартир. В том числе в 2026 году ключи от квартир получили 19 сотрудников больниц. Сегодня на рассмотрении находится вопрос обеспечения ранее купленным служебным жильем 25 специалистов", - сказал журналистам Крушельницкий.
По поручению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, в первую очередь необходимо привлечь медработников на территории кубанского приазовья, рассказали журналистам в пресс-службе администрации Краснодарского края. Так, в этом году планируется приобрести 15 квартир в Ейском, Темрюкском, Щербиновском и Славянском районах. Медработники могут проживать в служебном жилье, пока действует трудовой договор с медицинской организацией.
По данным пресс-службы администрации, на Кубани действуют и другие меры краевой социальной поддержки медработников. Например, сотрудники медицинских учреждений могут рассчитывать на частичную оплату коммунальных расходов и получение земельного участка под индивидуальное жилищное строительство.
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