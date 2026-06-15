Более 360 служебных квартир приобрели для медработников Кубани

КРАСНОДАР, 15 июн - РИА Новости. Более 360 служебных квартир приобретено за 5 лет действия мер поддержки для медработников Кубани за счет средств регионального бюджета, заявил журналистам врио министра здравоохранения Краснодарского края Владимир Крушельницкий.

Он уточнил, что в этом году 19 работников краевых больниц получили ключи от служебных квартир.

"За 5 лет действия меры поддержки закуплено более 360 служебных квартир. В том числе в 2026 году ключи от квартир получили 19 сотрудников больниц. Сегодня на рассмотрении находится вопрос обеспечения ранее купленным служебным жильем 25 специалистов", - сказал журналистам Крушельницкий.

По поручению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, в первую очередь необходимо привлечь медработников на территории кубанского приазовья, рассказали журналистам в пресс-службе администрации Краснодарского края. Так, в этом году планируется приобрести 15 квартир в Ейском, Темрюкском, Щербиновском и Славянском районах. Медработники могут проживать в служебном жилье, пока действует трудовой договор с медицинской организацией.