Минск и Москва опубликовали доклад о ситуации с правами человека на Западе

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"Доклад призван привлечь внимание мировой общественности к структурным проблемам в области прав человека в западных странах и является важной составляющей объективного анализа правозащитной ситуации в мире", - отметил МИД, напомнив, что международный билль о правах человека закрепляет принципы универсальности, неделимости, взаимосвязанности, взаимозависимости и обязательности прав человека.