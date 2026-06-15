Минск и Москва опубликовали доклад о ситуации с правами человека на Западе

Краткий пересказ от РИА ИИ
- МИД Белоруссии и МИД России опубликовали третий совместный доклад "О ситуации с правами человека в отдельных странах".
- Он раскрывает масштабные и системные проблемы в сфере прав человека в западных государствах, включая подавление инакомыслия, цензуру, преследование журналистов, дискриминацию и применение насилия со стороны правоохранительных органов.
- Беларусь продолжает выступать за деполитизацию правозащитной повестки и строгое соблюдение универсальных прав человека всеми государствами без использования "двойных стандартов".
МИНСК, 15 июн - РИА Новости. МИД Белоруссии и МИД России опубликовали третий совместный доклад "О ситуации с правами человека в отдельных странах", раскрывающий масштабные проблемы в этой сфере на Западе, сообщило белорусское внешнеполитическое ведомство в своем Telegram-канале.
"Представлен третий совместный доклад министерств иностранных дел Беларуси и России "О ситуации с правами человека в отдельных странах". Доклад раскрывает масштабные и системные проблемы в этой сфере в отдельных западных государствах и вносит необходимый баланс в рассмотрение правозащитной тематики на международном уровне", - говорится в сообщении.
Документ основан на различных источниках, в том числе оценках соответствующих специальных мандатов ООН, и содержит наглядный материал, который демонстрирует грубые нарушения базовых прав и свобод в странах Запада, включая подавление инакомыслия, цензуру, преследование журналистов, дискриминацию и применение насилия со стороны правоохранительных органов в ходе мирных протестов. Особое внимание уделено проблемам в сфере миграционной политики и социальной защиты, искажению исторического прошлого и пропаганде теорий расового превосходства, сообщил белорусский МИД.
«
"Доклад призван привлечь внимание мировой общественности к структурным проблемам в области прав человека в западных странах и является важной составляющей объективного анализа правозащитной ситуации в мире", - отметил МИД, напомнив, что международный билль о правах человека закрепляет принципы универсальности, неделимости, взаимосвязанности, взаимозависимости и обязательности прав человека.
"Беларусь продолжает выступать за деполитизацию правозащитной повестки и строгое соблюдение универсальных прав человека всеми государствами без использования "двойных стандартов", - подчеркнул во внешнеполитическом ведомстве.
Доклад объемом 1769 страниц описывает ситуацию в странах Запада и в Евросоюзе в целом, проиллюстрирован множеством фотографий и ссылок.