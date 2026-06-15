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Минобороны показало кадры удара "Герани-2" по заводу в Харькове - РИА Новости, 15.06.2026
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18:35 15.06.2026 (обновлено: 18:47 15.06.2026)
Минобороны показало кадры удара "Герани-2" по заводу в Харькове

МО РФ показало кадры удара "Герани-2" по заводу боекомплектов для дронов ВСУ

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В ночь на 15 июня расчет подразделений войск беспилотных систем нанес удар дроном-камикадзе "Герань-2" по зданию в Харькове.
  • В здании располагались украинские фирмы, специализирующиеся на производстве боевых частей для беспилотников большой дальности и ракет различного типа.
  • Мониторинговые каналы противника подтверждают полное уничтожение здания.
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Минобороны России показало удар расчетом БПЛА "Герань-2" по зданию в Харькове, где базировались украинские производители боевых частей для дронов и ракет.
В российском военном ведомстве сообщили, что в ночь на 15 июня расчетом подразделений войск беспилотных систем с применением дрона-камикадзе "Герань-2" "Сикер" был нанесен удар высокой точности по одному из зданий на территории бывшего завода ЧАО "Промсвязь" в Харькове.
"Согласно разведывательным и агентурным данным, в здании располагались украинские фирмы "Гринхаус Солюшн" и ООО "ДТ-1 групп", специализирующиеся на производстве боевых частей для беспилотников большой дальности и ракет различного типа", - говорится в сообщении.
По информации министерства обороны России, мониторинговые каналы противника подтверждают полное уничтожение здания. Опубликованное ведомством видео содержит кадры здания после удара "Герани-2" и попыток его потушить. Видно, что здание получило значительные повреждения.
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