Минобороны показало кадры удара "Герани-2" по заводу в Харькове

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В ночь на 15 июня расчет подразделений войск беспилотных систем нанес удар дроном-камикадзе "Герань-2" по зданию в Харькове.
- В здании располагались украинские фирмы, специализирующиеся на производстве боевых частей для беспилотников большой дальности и ракет различного типа.
- Мониторинговые каналы противника подтверждают полное уничтожение здания.
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Минобороны России показало удар расчетом БПЛА "Герань-2" по зданию в Харькове, где базировались украинские производители боевых частей для дронов и ракет.
В российском военном ведомстве сообщили, что в ночь на 15 июня расчетом подразделений войск беспилотных систем с применением дрона-камикадзе "Герань-2" "Сикер" был нанесен удар высокой точности по одному из зданий на территории бывшего завода ЧАО "Промсвязь" в Харькове.
"Согласно разведывательным и агентурным данным, в здании располагались украинские фирмы "Гринхаус Солюшн" и ООО "ДТ-1 групп", специализирующиеся на производстве боевых частей для беспилотников большой дальности и ракет различного типа", - говорится в сообщении.
По информации министерства обороны России, мониторинговые каналы противника подтверждают полное уничтожение здания. Опубликованное ведомством видео содержит кадры здания после удара "Герани-2" и попыток его потушить. Видно, что здание получило значительные повреждения.