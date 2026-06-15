Мендель сделала тревожное заявление из-за произошедшего в Киеве

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Новые беспорядки в Киеве из-за действий ТЦК говорят о растущем недовольстве населения, написала бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель в соцсети X.



"В одном из жилых районов Киева обострилась напряженность: местные жители вступили в столкновение с сотрудниками военкомата, пытавшимися задержать мужчину. Жители вмешались, чтобы защитить его, что привело к столкновению, в ходе которого, по имеющимся данным, полиция применила слезоточивый газ для разгона толпы", — говорится в публикации.