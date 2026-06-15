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Мендель сделала тревожное заявление из-за произошедшего в Киеве - РИА Новости, 15.06.2026
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08:53 15.06.2026 (обновлено: 10:19 15.06.2026)
Мендель сделала тревожное заявление из-за произошедшего в Киеве

Мендель: новые беспорядки в Киеве говорят о растущем недовольстве населения

© Кадр видео из соцсетейСтолкновение жителей одного из районо Киева с сотрудниками военкомата
Столкновение жителей одного из районо Киева с сотрудниками военкомата - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© Кадр видео из соцсетей
Столкновение жителей одного из районо Киева с сотрудниками военкомата
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В одном из жилых районов Киева произошло столкновение местных жителей с сотрудниками военкомата.
  • Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель считает, что инцидент свидетельствует о растущем недовольстве населения принудительной мобилизацией.
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Новые беспорядки в Киеве из-за действий ТЦК говорят о растущем недовольстве населения, написала бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель в соцсети X.

"В одном из жилых районов Киева обострилась напряженность: местные жители вступили в столкновение с сотрудниками военкомата, пытавшимися задержать мужчину. Жители вмешались, чтобы защитить его, что привело к столкновению, в ходе которого, по имеющимся данным, полиция применила слезоточивый газ для разгона толпы", — говорится в публикации.
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По ее мнению, этот инцидент свидетельствует о растущем недовольстве населения принудительной и бесчеловечной мобилизацией.

Киевский режим столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
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