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В Херсонской области прорабатывают альтернативные маршруты поставок топлива - РИА Новости, 15.06.2026
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20:00 15.06.2026

В Херсонской области прорабатывают альтернативные маршруты поставок топлива

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАвтомобиль во время заправки на мультизаправочном комплексе
Автомобиль во время заправки на мультизаправочном комплексе - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Автомобиль во время заправки на мультизаправочном комплексе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Херсонской области прорабатываются альтернативные маршруты и логистические схемы поставок топлива, сообщил Владимир Сальдо.
  • Топливо в первую очередь направляется на работу социально значимых служб: больниц, скорой помощи, МЧС, коммунальных и дорожных служб, энергетиков и общественного транспорта.
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн - РИА Новости. Альтернативные маршруты и логистические схемы поставок топлива прорабатывают в Херсонской области, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
"Прорабатываются альтернативные маршруты и логистические схемы доставки ГСМ", - написал Сальдо в своем канале на платформе "Макс".
По его словам, в первую очередь топливо направляется на работу больниц, скорой помощи, МЧС, экстренных, коммунальных, дорожных служб, энергетиков и общественного транспорта.
"Делаем все необходимое, чтобы в ближайшее время ситуация с топливом стабилизировалась. Совместно с правоохранительными органами будут пресекаться любые попытки нажиться на ситуации", - подчеркнул губернатор.
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