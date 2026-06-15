В Херсонской области прорабатывают альтернативные маршруты поставок топлива

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Херсонской области прорабатываются альтернативные маршруты и логистические схемы поставок топлива, сообщил Владимир Сальдо.
- Топливо в первую очередь направляется на работу социально значимых служб: больниц, скорой помощи, МЧС, коммунальных и дорожных служб, энергетиков и общественного транспорта.
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн - РИА Новости. Альтернативные маршруты и логистические схемы поставок топлива прорабатывают в Херсонской области, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
По его словам, в первую очередь топливо направляется на работу больниц, скорой помощи, МЧС, экстренных, коммунальных, дорожных служб, энергетиков и общественного транспорта.
"Делаем все необходимое, чтобы в ближайшее время ситуация с топливом стабилизировалась. Совместно с правоохранительными органами будут пресекаться любые попытки нажиться на ситуации", - подчеркнул губернатор.