Макрон заявил, что не пойдет на уступки Трампу после угроз пошлинами

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Эммануэль Макрон заявил, что не пойдет на уступки Дональду Трампу после угроз ввести 100% пошлину на французские вина и шампанское.
- Президент Франции подчеркнул, что Европа и США уже заключили соглашение по пошлинам и теперь экономике необходима стабильность.
ПАРИЖ, 15 июн - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не пойдет на уступки американскому лидеру Дональду Трампу после угроз пошлинами в отношении французских вин и шампанского.
"Нет, потому что это не так работает", - сказал французский президент в интервью телеканалу TF1, отвечая на вопрос о возможных уступках после угроз Трампа.
Макрон напомнил, что Европа и США еще прошлым летом заключили соглашение по пошлинам после нескольких месяцев переговоров. Он заявил, что теперь экономике необходима стабильность, и подчеркнул, что заградительные меры не идут на пользу ни одной стороне.
Французский лидер заявил, что "уважительно, но твердо" обсудит этот вопрос с Трампом.