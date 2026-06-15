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Макрон заявил, что не пойдет на уступки Трампу после угроз пошлинами - РИА Новости, 15.06.2026
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15:46 15.06.2026 (обновлено: 15:47 15.06.2026)
Макрон заявил, что не пойдет на уступки Трампу после угроз пошлинами

Макрон не пойдет на уступки Трампу после угроз пошлинами на французские вина

© AP Photo / Alberto PezzaliПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© AP Photo / Alberto Pezzali
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Эммануэль Макрон заявил, что не пойдет на уступки Дональду Трампу после угроз ввести 100% пошлину на французские вина и шампанское.
  • Президент Франции подчеркнул, что Европа и США уже заключили соглашение по пошлинам и теперь экономике необходима стабильность.
ПАРИЖ, 15 июн - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не пойдет на уступки американскому лидеру Дональду Трампу после угроз пошлинами в отношении французских вин и шампанского.
Ранее Трамп пригрозил Макрону пошлинами в 100% на все французские вина и шампанское, если Париж не отменит цифровой налог на технологические компании США.
Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Франции Себастьян Лекорню - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
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"Нет, потому что это не так работает", - сказал французский президент в интервью телеканалу TF1, отвечая на вопрос о возможных уступках после угроз Трампа.
Макрон напомнил, что Европа и США еще прошлым летом заключили соглашение по пошлинам после нескольких месяцев переговоров. Он заявил, что теперь экономике необходима стабильность, и подчеркнул, что заградительные меры не идут на пользу ни одной стороне.
Французский лидер заявил, что "уважительно, но твердо" обсудит этот вопрос с Трампом.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
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