Макрон заявил, что не пойдет на уступки Трампу после угроз пошлинами

ПАРИЖ, 15 июн - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не пойдет на уступки американскому лидеру Дональду Трампу после угроз пошлинами в отношении французских вин и шампанского.

"Нет, потому что это не так работает", - сказал французский президент в интервью телеканалу TF1, отвечая на вопрос о возможных уступках после угроз Трампа.