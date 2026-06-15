Май стал самым "кровавым" месяцем с начала 2026 года, заявил Мирошник

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Май стал самым "кровавым" месяцем с начала 2026 года по количеству пострадавших и погибших от атак ВСУ мирных жителей России, заявил Родион Мирошник.
- В мае от рук киевского режима погибли 153 человека, а ранения разной степени тяжести получили 885 человек.
- Более 78 % пострадавших мирных жителей стали жертвами применения ударных БПЛА различных модификаций.
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Май стал самым "кровавым" месяцем с начала 2026 года по количеству пострадавших и погибших от атак ВСУ мирных жителей России, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
"Май оказался самым "кровавым" месяцем с начала 2026 года по количеству раненых и убитых мирных жителей. По сравнению с апрелем, число пострадавших от преступных действий вооруженных формирований Киева увеличилось на 271 человека, а по сравнению с мартом, считавшимся до этого момента самым насыщенным по числу атак на гражданских, на 237", - говорится в ежемесячном докладе Мирошника, который имеется в распоряжении РИА Новости.
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"Рост числа пострадавших мирных жителей непосредственно связан с передачей Киеву "западными партнерами", в частности, Великобританией, большого числа ударных беспилотников. Именно БПЛА стали самым массовым оружием убийства и ранения гражданского населения. Свыше 78% пострадавших мирных жителей, а именно 817 человек, стали жертвами применения украинской стороной ударных БПЛА различных модификаций", - сообщил Мирошник.
В мае увеличилось применение украинскими боевиками противопехотных мин против гражданского населения, взрывных устройств с сейсмическими и магнитными датчиками, добавил он.