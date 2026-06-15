Рейтинг@Mail.ru
Май стал самым "кровавым" месяцем с начала 2026 года, заявил Мирошник - РИА Новости, 15.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:43 15.06.2026
Май стал самым "кровавым" месяцем с начала 2026 года, заявил Мирошник

Мирошник: май стал самым "кровавым" месяцем с начала 2026 года

© Фото : МИД РоссииРодион Мирошник
Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© Фото : МИД России
Родион Мирошник. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Май стал самым "кровавым" месяцем с начала 2026 года по количеству пострадавших и погибших от атак ВСУ мирных жителей России, заявил Родион Мирошник.
  • В мае от рук киевского режима погибли 153 человека, а ранения разной степени тяжести получили 885 человек.
  • Более 78 % пострадавших мирных жителей стали жертвами применения ударных БПЛА различных модификаций.
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Май стал самым "кровавым" месяцем с начала 2026 года по количеству пострадавших и погибших от атак ВСУ мирных жителей России, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
"Май оказался самым "кровавым" месяцем с начала 2026 года по количеству раненых и убитых мирных жителей. По сравнению с апрелем, число пострадавших от преступных действий вооруженных формирований Киева увеличилось на 271 человека, а по сравнению с мартом, считавшимся до этого момента самым насыщенным по числу атак на гражданских, на 237", - говорится в ежемесячном докладе Мирошника, который имеется в распоряжении РИА Новости.
Последствия атаки БПЛА на грузовое судно в Азовском море - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
МИД: атака в Азовском море подтверждает террористическую сущность Киева
5 июня, 13:55
По данным посла, в мае от рук киевского режима погибли 153 человека, а ранения разной степени тяжести получили 885 человек. Он подчеркнул, что Киев в мае сделал шаг к эскалации "террористической войны", которую ведет против гражданского населения России.
«
"Рост числа пострадавших мирных жителей непосредственно связан с передачей Киеву "западными партнерами", в частности, Великобританией, большого числа ударных беспилотников. Именно БПЛА стали самым массовым оружием убийства и ранения гражданского населения. Свыше 78% пострадавших мирных жителей, а именно 817 человек, стали жертвами применения украинской стороной ударных БПЛА различных модификаций", - сообщил Мирошник.
В мае увеличилось применение украинскими боевиками противопехотных мин против гражданского населения, взрывных устройств с сейсмическими и магнитными датчиками, добавил он.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
Захарова ответила на заявления Киева об атаке на Киево-Печерскую лавру
Вчера, 13:55
 
Специальная военная операция на УкраинеКиевРоссияРодион Мирошник
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала