Май стал самым "кровавым" месяцем с начала 2026 года, заявил Мирошник

МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Май стал самым "кровавым" месяцем с начала 2026 года по количеству пострадавших и погибших от атак ВСУ мирных жителей России, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

"Май оказался самым "кровавым" месяцем с начала 2026 года по количеству раненых и убитых мирных жителей. По сравнению с апрелем, число пострадавших от преступных действий вооруженных формирований Киева увеличилось на 271 человека, а по сравнению с мартом, считавшимся до этого момента самым насыщенным по числу атак на гражданских, на 237", - говорится в ежемесячном докладе Мирошника, который имеется в распоряжении РИА Новости.