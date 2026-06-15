Краткий пересказ от РИА ИИ Центральный уголовный суд Лондона Олд-бейли признал двух украинцев виновными в попытке поджога дома премьер-министра Кира Стармера в 2025 году.

22-летний Роман Лавринович и 27-летний Станислав Карпюк признаны виновными, а 35-летний Петр Починок — невиновным.

Лавриновичу вменялся поджог двух помещений с намерением подвергнуть опасности жизни людей, а Карпюку — поджог помещения без учета риска для жизни.

ЛОНДОН, 15 июн - РИА Новости. Центральный уголовный суд Лондона Олд-бейли в понедельник признал двух украинцев виновными в попытке поджога дома премьер-министра Кира Стармера в 2025 году, сообщает газета Центральный уголовный суд Лондона Олд-бейли в понедельник признал двух украинцев виновными в попытке поджога дома премьер-министра Кира Стармера в 2025 году, сообщает газета Telegraph

По версии следствия, обвиняемые устроили три поджога в мае 2025 года, они подожгли дом Стармера на улице Каунтесс-роуд в Лондоне и машину, припаркованную возле дома, а также дом, принадлежащий компании, связанной со Стармером на улице Эллингтон-стрит.

"Двое украинцев были признаны виновными в заговоре с целью нанесения ущерба имуществу, связанному с премьер-министром, в мае прошлого года", - пишет издание.

Суд присяжных признал виновными 22-летнего Романа Лавриновича и 27-летнего гражданина Румынии украинского происхождения Станислава Карпюка. Еще одного гражданина Украины , 35-летнего Петра Починока, суд признал невиновным.

Лавриновичу вменялся поджог двух помещений с намерением подвергнуть опасности жизни людей. Обвинения против Карпюка были более мягкие, им вменялся поджог помещения без учета риска для жизни.

Обвинение настаивало на том, что основным организатором поджогов был Лавринович. Он обсуждал поджоги с неким пользователем в мессенджере Telegram . Этот пользователь, который был сохранен в контактах Лавриновича как "Эль-гроши", предлагал деньги взамен на выполнение заданий. В качестве доказательств требовались фотоотчеты. Так, за поджог машины было предложено 2 тысячи фунтов (2,7 тысячи долларов).