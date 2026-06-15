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Более половины жителей Лондона считают, что город стал менее безопасным - РИА Новости, 15.06.2026
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12:10 15.06.2026
Более половины жителей Лондона считают, что город стал менее безопасным

Standard: более половины лондонцев считают, что город стал менее безопасным

© Fotolia / BikeworldtravelВид на Биг-Бен с Трафальгарской площади, Лондон
Вид на Биг-Бен с Трафальгарской площади, Лондон - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© Fotolia / Bikeworldtravel
Вид на Биг-Бен с Трафальгарской площади, Лондон. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Более половины жителей Лондона заявили, что город стал менее безопасным.
  • Основной проблемой, по мнению трети жителей британской столицы, является преступность.
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Более половины жителей Лондона заявили, что столица Великобритании стала менее безопасной, сообщает издание Standard со ссылкой на опрос, проведенный компанией JL Partners для Лондонской школы экономики.
Согласно результатам, 54% лондонцев, среди которых 61% женщин и 46% мужчин, заявили, что город в целом стал менее безопасным. Лишь 17% (13% женщин, 22% мужчин) жителей города считают, что Лондон является безопасным городом.
Основной проблемой, по мнению трети жителей британской столицы, является проблема преступности и безопасности.
Опрос проводился с 17 по 27 марта среди 2022 взрослых жителей Лондона. Погрешность не указывается.
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