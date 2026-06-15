В ЛНР три человека пострадали при атаках украинских БПЛА

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Три мирных жителя ЛНР пострадали в результате атак украинских БПЛА.
- В Северодонецке БПЛА атаковал гражданский грузовой автомобиль, а в Лисичанске — жилой массив, где ранен пожилой мужчина.
ЛУГАНСК, 15 июн - РИА Новости. Три мирных жителя ЛНР пострадали в результате атак украинских БПЛА в Северодонецке и Лисичанске, сообщило правительство региона.
"В Северодонецке украинский БПЛА квадрокоптерного типа атаковал гражданский грузовой автомобиль. Два мирных жителя получили ранения различной степени тяжести. Еще один удар вражеского квадрокоптера пришелся по жилому массиву Лисичанска. Множественные ранения получил пожилой мужчина 1944 года рождения", - говорится в сообщении регионального правительства в канале на платформе "Макс".
Уточняется, что пожилого жителя Лисичанска оперативно доставили в местную больницу, где ему оказывается вся необходимая медицинская помощь.
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