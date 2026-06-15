В ЛНР три человека пострадали при атаках украинских БПЛА

ЛУГАНСК, 15 июн - РИА Новости. Три мирных жителя ЛНР пострадали в результате атак украинских БПЛА в Северодонецке и Лисичанске, сообщило правительство региона.

Уточняется, что пожилого жителя Лисичанска оперативно доставили в местную больницу, где ему оказывается вся необходимая медицинская помощь.