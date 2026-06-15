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Ликсутов: объем производства медоборудования увеличился на 15,2% в Москве - РИА Новости, 15.06.2026
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы - РИА Новости, 1920
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
15:25 15.06.2026
Ликсутов: объем производства медоборудования увеличился на 15,2% в Москве

Максим Ликсутов: объем выпуска медоборудования увеличился на 15,2% в Москве

© Фото : пресс-служба ДИПППроизводство
Производство - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© Фото : пресс-служба ДИПП
Производство
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МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. Объем производства медицинского оборудования увеличился на 15,2% в Москве с января по апрель 2026 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
Ранее столичный градоначальник Сергей Собянин отмечал, что медицина, фармацевтика и биотехнологии — активно растущий и перспективный сектор столичной промышленности. Компании Москвы производят различную продукцию: от нейроимплантов для восстановления слуха и зрения до искусственной почки.
"Москва – один из ключевых центров разработки и производства высокотехнологичных медицинских изделий в России. Столичные предприятия выпускают в том числе бионические протезы, рентгенодиагностическое оборудование, ультразвуковые системы, средства первой и скорой медицинской помощи, технологии для мониторинга состояния здоровья и многое другое", – приводит слова Ликсутова пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
Он пояснил, что с января по апрель объем этого производства вырос на 15,2% по сравнению с первыми четырьмя месяцами 2025 года. В прошлом году показатель увеличился на 7,2% к 2024 году. За последние три года показатель вырос в 1,7 раза.
Ликсутов добавил, что данный результат стал возможен благодаря комплексному подходу города к созданию благоприятных условий развития бизнес-среды, проминфраструктуры, а также эффективных инструментов поддержки.
Таким образом, отгрузка в январе-апреле составила более 12 миллиардов рублей — показатель вырос на 26,3% по сравнению с первыми четырьмя месяцами 2025 года, отметили в пресс-службе.
Также с начала года площадки Москвы увеличили производство терапевтического оборудования, ортопедических приспособлений, протезов и их компонентов на 23,3%, а хирургических и стоматологических инструментов и приспособлений — на 54,1% по сравнению с январем-апрелем 2025 года.
В городе функционирует свыше 300 фармацевтических и медицинских предприятий, где трудоустроено около 30 тысяч человек.
Ранее Ликсутов рассказал, что резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва" в 3,2 раза увеличил выпуск новых автоматов по продаже билетов.
Ликсутов: резидент ОЭЗ Москвы увеличил выпуск билетных автоматов в 3,2 раза - РИА Новости, 1920, 14.06.2026
Ликсутов: резидент ОЭЗ Москвы увеличил выпуск билетных автоматов в 3,2 раза
14 июня, 14:00
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыМоскваМаксим ЛиксутовПоддержка бизнеса
 
 
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