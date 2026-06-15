Ликсутов: объем производства медоборудования увеличился на 15,2% в Москве

МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. Объем производства медицинского оборудования увеличился на 15,2% в Москве с января по апрель 2026 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Ранее столичный градоначальник Сергей Собянин отмечал, что медицина, фармацевтика и биотехнологии — активно растущий и перспективный сектор столичной промышленности. Компании Москвы производят различную продукцию: от нейроимплантов для восстановления слуха и зрения до искусственной почки.

"Москва – один из ключевых центров разработки и производства высокотехнологичных медицинских изделий в России. Столичные предприятия выпускают в том числе бионические протезы, рентгенодиагностическое оборудование, ультразвуковые системы, средства первой и скорой медицинской помощи, технологии для мониторинга состояния здоровья и многое другое", – приводит слова Ликсутова пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).

Он пояснил, что с января по апрель объем этого производства вырос на 15,2% по сравнению с первыми четырьмя месяцами 2025 года. В прошлом году показатель увеличился на 7,2% к 2024 году. За последние три года показатель вырос в 1,7 раза.

Ликсутов добавил, что данный результат стал возможен благодаря комплексному подходу города к созданию благоприятных условий развития бизнес-среды, проминфраструктуры, а также эффективных инструментов поддержки.

Таким образом, отгрузка в январе-апреле составила более 12 миллиардов рублей — показатель вырос на 26,3% по сравнению с первыми четырьмя месяцами 2025 года, отметили в пресс-службе.

Также с начала года площадки Москвы увеличили производство терапевтического оборудования, ортопедических приспособлений, протезов и их компонентов на 23,3%, а хирургических и стоматологических инструментов и приспособлений — на 54,1% по сравнению с январем-апрелем 2025 года.

В городе функционирует свыше 300 фармацевтических и медицинских предприятий, где трудоустроено около 30 тысяч человек.