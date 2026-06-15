Глава Роспотребнадзора высказалась о рисках передачи опасных лихорадок

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Роспотребнадзор не допускает передачи опасных лихорадок внутри страны.
- Необходимо избегать укусов комаров любого вида, так как существуют лихорадки, которые передаются через насекомых.
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Роспотребнадзор не допускает передачи опасных лихорадок внутри России, сообщила в интервью РИА Новости глава ведомства Анна Попова.
Глава Роспотребнадзора добавила, что существуют лихорадки, которые передаются через насекомых, поэтому вне зависимости от местонахождения необходимо избегать укусов комаров любого вида.
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11 апреля, 15:58