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Глава Роспотребнадзора высказалась о рисках передачи опасных лихорадок - РИА Новости, 15.06.2026
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04:27 15.06.2026 (обновлено: 04:31 15.06.2026)
Глава Роспотребнадзора высказалась о рисках передачи опасных лихорадок

Попова: Роспотребнадзор не допускает передачи опасных лихорадок внутри России

CC BY-SA 3.0 / BARILLET-PORTAL David , Bordeaux, FRANCE / Комар-пискун
Комар-пискун - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
CC BY-SA 3.0 / BARILLET-PORTAL David , Bordeaux, FRANCE /
Комар-пискун. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Роспотребнадзор не допускает передачи опасных лихорадок внутри страны.
  • Необходимо избегать укусов комаров любого вида, так как существуют лихорадки, которые передаются через насекомых.
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Роспотребнадзор не допускает передачи опасных лихорадок внутри России, сообщила в интервью РИА Новости глава ведомства Анна Попова.
"Мы не допускаем передачи опасных лихорадок внутри страны, которые для нас несвойственны", - сказала Попова, отвечая на вопрос, могут ли обитающие в России комары передавать опасные лихорадки.
Глава Роспотребнадзора добавила, что существуют лихорадки, которые передаются через насекомых, поэтому вне зависимости от местонахождения необходимо избегать укусов комаров любого вида.
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