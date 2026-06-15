Когда Россию накрыло самое холодное лето в истории

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости, Вадим Минеев. Далеко не всегда лето балует нас жаркой погодой — иногда климат подкидывает такие сюрпризы, к которым люди оказываются абсолютно не готовы.

Что самого необычного вытворяла погода в летние месяцы?

"Среди лета выпал снег великий"

К настоящей аграрной катастрофе в России привели погодные аномалии начала XVII века.

"Лето 1601 года выдалось в России на редкость холодным. Солнце робко проглядывало из-за туч. Длительные дожди не дали хлебам вызреть. Морозы грянули необыкновенно рано и погубили урожай", — указывает в своей книге "Минин и Пожарский. Подробные биографии" доктор исторических наук Руслан Скрынников.

В следующие годы ситуация только ухудшилась. Несколько неурожайных лет подряд вызвали страшный голод, от которого в одной лишь Москве погибло более 120 тысяч человек. В 1603 году стоимость хлеба возросла в 18 раз по сравнению с более благополучными временами.

в санях ездили". А в 1604-м грянуло такое лето, что его до сих пор считают самым холодным в истории России. Летопись сообщает , что "на Москве среди лета выпал снег великий, и мороз был,".

Год без лета

Наблюдать за погодой с научной точки зрения в нашей стране стали лишь в начале XVIII века. Восьмого марта 1722 года Петр I издал указ, обязывающий "иметь справедливую записку журналу, погоде и ветрам".

Если говорить об истории климатических наблюдений, то одним из самых известных периодов "лета без лета" считается 1816 год. Глобальное похолодание спровоцировало извержение вулкана Тамбора в Индонезии годом ранее.

Последствия были колоссальными — более 70 тысяч погибших, волны цунами высотой до четырех метров, а еще — выброс пепла такой силы, что это спровоцировало "вулканическую зиму". Температура на всей планете опустилась на почти три градуса. Конечно, это не могло не затронуть Россию — лето 1816-го было дождливым, ветреным, с заморозками.

Больше заморозков и антирекордов

Тридцатое июня 1879 года было очень холодным — в Москве воздух остыл до плюс пяти градусов, что является самой низкой температурой для этого дня за всю историю метеонаблюдений.

А вот самый холодный первый день июля выдался в 1881 году. Тогда температура воздуха в Москве составила всего 5,1 градуса.

Максимальные холода, какие только можно представить летом, накрыли Москву 2 июля 1886 года. Тогда был установлен рекорд для этого дня за всю историю метеонаблюдений.

Абсолютный задокументированный минусовой рекорд случился 1 июня 1916 года. Столбики термометров в столице показали в этот день минус 2,3 градуса.

В 1994-м году лето выдалось очень холодным и дождливым. Среднемесячная температура была на два-четыре градуса ниже нормы, и количество осадков превысило норму в три раза.

В двадцать первом веке все иначе?

аномально холодном лете. Гидрометцентр Подкидывает неприятные сюрпризы погода и в XXI веке. В 2003 году все СМИ писали об. Гидрометцентр указывал : "Такое холодное лето бывает раз в 30 лет". Практически весь июнь в средней части России среднесуточная температура была ниже нормы на три-четыре градуса.

Синоптики отмечали, что июнь 2017 года на европейской территории России оказался вторым самым холодным с 1994 года. В конце месяца в некоторых областях Центрального федерального округа в ночное время даже наблюдались заморозки.

Довольно холодным стало лето и в 2019-м году. В августе минимальная температура в Москве опускалась до 6,7 градуса. Это не абсолютный рекорд, но самая низкая температура за последние 50 лет.