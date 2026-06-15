Химик объяснил, можно ли хранить лекарства в ванной и на кухне

МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Хранение лекарств в ванной может снизить их эффективность и изменить химический состав, рассказал кандидат химических наук, доцент кафедры биотехнологии и промышленной фармации Алексей Панов.

По словам химика, кухня также не подходит для хранения лекарств: из-за работы плиты и духовки температура постоянно меняется, что снижает лечебный эффект. Он также добавил, что место хранения должно быть сухим, прохладным и защищенным от света. Некоторые препараты требуют хранения в холодильнике, но чрезмерное охлаждение нежелательно, заключил Панов.