Химик объяснил, можно ли хранить лекарства в ванной и на кухне

Краткий пересказ от РИА ИИ
- По словам химика Алексея Панова, хранить лекарства в ванной комнате не рекомендуется из-за повышенной влажности.
- Кухня также не подходит для хранения лекарств из-за постоянных изменений температуры.
- Место хранения должно быть сухим, прохладным и защищенным от света, а некоторые препараты требуют хранения в холодильнике, но чрезмерное охлаждение нежелательно.
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Хранение лекарств в ванной может снизить их эффективность и изменить химический состав, рассказал кандидат химических наук, доцент кафедры биотехнологии и промышленной фармации Алексей Панов.
"Ванная комната не подходит для хранения лекарств из-за повышенной влажности. Во время водных процедур воздух насыщается водяным паром, который оседает на поверхностях. Твердые лекарственные формы могут деформироваться, таблетки набухать, а покрытие разрушаться. Даже при закрытой аптечке влага постепенно воздействует на содержимое и может изменять свойства препаратов", - заявил Панов "Газете.Ru".
По словам химика, кухня также не подходит для хранения лекарств: из-за работы плиты и духовки температура постоянно меняется, что снижает лечебный эффект. Он также добавил, что место хранения должно быть сухим, прохладным и защищенным от света. Некоторые препараты требуют хранения в холодильнике, но чрезмерное охлаждение нежелательно, заключил Панов.