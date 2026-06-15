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Главы МИД России и Белоруссии обсудили противодействие западным санкциям - РИА Новости, 15.06.2026
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16:56 15.06.2026
Главы МИД России и Белоруссии обсудили противодействие западным санкциям

Лавров обсудил с белорусским коллегой Рыженковым противодействие санкциям Запада

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков на пресс-конференции в Минске
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков на пресс-конференции в Минске - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков на пресс-конференции в Минске
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава МИД России Сергей Лавров посетил Белоруссию с рабочим визитом 14–15 июня.
  • В ходе визита Лавров обсудил с белорусским коллегой Максимом Рыженковым реализацию инициатив по противостоянию западным санкциям.
  • Министры наметили график мероприятий и двусторонних контактов, а также обсудили глобальные и региональные проблемы.
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров в ходе визита в Белоруссию обсудил с белорусским коллегой Максимом Рыженковым реализацию инициатив по противостоянию западным санкциям, сообщили в МИД РФ.
Рабочий визит российского министра в Белоруссию прошел 14-15 июня. Программа включала возложение венков в Минске к Монументу Победы по случаю 85-й годовщины начала Великой Отечественной войны, встречи с президентом республики Александром Лукашенко и главой МИД страны.
"Во время обстоятельных переговоров с Максимом Рыженковым в узком и широком форматах... отдельное внимание было уделено рассмотрению хода выполнения совместных инициатив, в том числе по противодействию санкционной и юридической агрессии "коллективного Запада", - говорится в сообщении на сайте МИД РФ.
По сообщению министерства, Лавров и Рыженков также наметили график мероприятий и двусторонних контактов, обсудили глобальные и региональные проблемы, обратили внимание на ход работы по формированию новой архитектуры равной и неделимой безопасности в Евразии.
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