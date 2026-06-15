Главы МИД России и Белоруссии обсудили противодействие западным санкциям

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава МИД России Сергей Лавров посетил Белоруссию с рабочим визитом 14–15 июня.
- В ходе визита Лавров обсудил с белорусским коллегой Максимом Рыженковым реализацию инициатив по противостоянию западным санкциям.
- Министры наметили график мероприятий и двусторонних контактов, а также обсудили глобальные и региональные проблемы.
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров в ходе визита в Белоруссию обсудил с белорусским коллегой Максимом Рыженковым реализацию инициатив по противостоянию западным санкциям, сообщили в МИД РФ.
Рабочий визит российского министра в Белоруссию прошел 14-15 июня. Программа включала возложение венков в Минске к Монументу Победы по случаю 85-й годовщины начала Великой Отечественной войны, встречи с президентом республики Александром Лукашенко и главой МИД страны.
"Во время обстоятельных переговоров с Максимом Рыженковым в узком и широком форматах... отдельное внимание было уделено рассмотрению хода выполнения совместных инициатив, в том числе по противодействию санкционной и юридической агрессии "коллективного Запада", - говорится в сообщении на сайте МИД РФ.