Рейтинг@Mail.ru
Все решается на линии фронта, заявил Лавров - РИА Новости, 15.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:30 15.06.2026
Все решается на линии фронта, заявил Лавров

Лавров: все решается на линии фронта, так как Запад не выполняет обязательства

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции в Минске
Министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции в Минске - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции в Минске
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сергей Лавров заявил, что в условиях невыполнения западных стран своих обязательств все решается на линии фронта.
  • Владимир Путин подчеркнул, что в данных условиях все зависит от действий военных.
МИНСК, 15 июн - РИА Новости. В условиях, когда западные страны не выполняют своих обязательств, все решается на линии фронта, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Все решается, как сказал президент (Владимир - ред.) Путин, в условиях, когда Запад не выполняет своих обязательств, когда из-за агрессивной политики ЕС вместе с Британией, саботируются договоренности Аляски. Президент Путин подчеркнул, что в этих условиях все решается на линии фронта, все решается нашими военными, на которых смотрит вся страна", - сказал Лавров журналистам.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
Лавров предостерег Зеленского от втягивания Белоруссии в конфликт
Вчера, 15:04
 
В миреРоссияАляскаСергей ЛавровЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала