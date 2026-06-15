Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сергей Лавров заявил, что в условиях невыполнения западных стран своих обязательств все решается на линии фронта.
- Владимир Путин подчеркнул, что в данных условиях все зависит от действий военных.
МИНСК, 15 июн - РИА Новости. В условиях, когда западные страны не выполняют своих обязательств, все решается на линии фронта, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Все решается, как сказал президент (Владимир - ред.) Путин, в условиях, когда Запад не выполняет своих обязательств, когда из-за агрессивной политики ЕС вместе с Британией, саботируются договоренности Аляски. Президент Путин подчеркнул, что в этих условиях все решается на линии фронта, все решается нашими военными, на которых смотрит вся страна", - сказал Лавров журналистам.