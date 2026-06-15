Рейтинг@Mail.ru
Лавров прокомментировал слова Прево об угрозе альянса России и Белоруссии - РИА Новости, 15.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:20 15.06.2026 (обновлено: 15:31 15.06.2026)
Лавров прокомментировал слова Прево об угрозе альянса России и Белоруссии

Лавров ответил на стремление Прево "не допустить альянс РФ и Белоруссии"

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции в Минске
Министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции в Минске - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции в Минске
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава МИД Бельгии Максим Прево заявил о необходимости не допустить альянса России и Белоруссии.
  • Сергей Лавров прокомментировал это высказывание, отметив, что такое стремление показывает незнание истории.
МИНСК, 15 июн - РИА Новости. Стремление "не допустить альянс России и Белоруссии", заявленное главой МИД Бельгии Максимом Прево, показывает незнание истории, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
На пресс-конференции после переговоров в Белоруссии он упомянул высказывание Прево о том, что ЕС "должен прислушаться к угрозам из Белоруссии и не допустить ее альянса с Москвой".
"Это ребята так историю изучают", - сказал Лавров.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
Лавров надеется, что США прояснят ситуацию с анкориджскими договоренностями
Вчера, 14:32
 
В миреРоссияБелоруссияБельгияСергей ЛавровЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала