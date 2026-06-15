Лавров прокомментировал слова Прево об угрозе альянса России и Белоруссии

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава МИД Бельгии Максим Прево заявил о необходимости не допустить альянса России и Белоруссии.
- Сергей Лавров прокомментировал это высказывание, отметив, что такое стремление показывает незнание истории.
МИНСК, 15 июн - РИА Новости. Стремление "не допустить альянс России и Белоруссии", заявленное главой МИД Бельгии Максимом Прево, показывает незнание истории, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
На пресс-конференции после переговоров в Белоруссии он упомянул высказывание Прево о том, что ЕС "должен прислушаться к угрозам из Белоруссии и не допустить ее альянса с Москвой".
"Это ребята так историю изучают", - сказал Лавров.