Лавров предостерег Зеленского от втягивания Белоруссии в конфликт

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сергей Лавров заявил, что если страны Запада и Украина хотят втянуть Белоруссию в конфликт, то "мало им не покажется".
- Лавров отметил, что Белоруссия является союзником России, но в войне не участвует.
МИНСК, 15 июн - РИА Новости. Если страны Запада и Украина хотят втянуть Белоруссию в конфликт, то мало им не покажется, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Зеленский постоянно говорит, что белорусы планируют напасть на Украину, подзуживает Запад. Мне кажется, он сейчас почувствовал свою полную безнаказанность и хочет воспользоваться моментом конъюнктурным для того, чтобы показать, какой он крутой. Потом он же в разных состояниях высказывает свои цели и оценки. У нас очень четкая позиция, мы прекрасно понимаем тот подход, который президент (Белоруссии Александр - ред.) Лукашенко излагал - Белоруссия наш союзник, но Белоруссия в войне не участвует. Если ее хотят туда втянуть, то на это Александр Григорьевич (Лукашенко - ред.) тоже уже отвечал: мало не покажется", - сказал Лавров журналистам.