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Лавров предостерег Зеленского от втягивания Белоруссии в конфликт - РИА Новости, 15.06.2026
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15:04 15.06.2026
Лавров предостерег Зеленского от втягивания Белоруссии в конфликт

Лавров: если Зеленский хочет втянуть Белоруссию в конфликт, то мало не покажется

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сергей Лавров заявил, что если страны Запада и Украина хотят втянуть Белоруссию в конфликт, то "мало им не покажется".
  • Лавров отметил, что Белоруссия является союзником России, но в войне не участвует.
МИНСК, 15 июн - РИА Новости. Если страны Запада и Украина хотят втянуть Белоруссию в конфликт, то мало им не покажется, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Зеленский постоянно говорит, что белорусы планируют напасть на Украину, подзуживает Запад. Мне кажется, он сейчас почувствовал свою полную безнаказанность и хочет воспользоваться моментом конъюнктурным для того, чтобы показать, какой он крутой. Потом он же в разных состояниях высказывает свои цели и оценки. У нас очень четкая позиция, мы прекрасно понимаем тот подход, который президент (Белоруссии Александр - ред.) Лукашенко излагал - Белоруссия наш союзник, но Белоруссия в войне не участвует. Если ее хотят туда втянуть, то на это Александр Григорьевич (Лукашенко - ред.) тоже уже отвечал: мало не покажется", - сказал Лавров журналистам.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
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