Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль вновь заявил о провокациях в Буче.
- Сергей Лавров считает, что Вадефуль повторяет ложные заявления о событиях в Буче, и сравнивает его с Йозефом Геббельсом.
МИНСК, 15 июн - РИА Новости. Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль, повторяющий ложные заявления о провокации в Буче, хороший ученик министра пропаганды Третьего рейха Йозефа Геббельса, считает министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль 31 марта вновь вспомнил о провокациях в Буче Киевской области. На пресс-конференции по итогам переговоров в Белоруссии Лавров отметил, что Россия уже пятый год не может получить никакой информации от ООН насчет случившегося там.
"Когда господин Вадефуль - уверен, он не может не знать о том, что мы публично об этом не один год говорим - вдруг опять заявляет, что Буча - это "символ российского террора против Украины", он, значит, хороший ученик Геббельса. Это тоже никуда не исчезает", - сказал Лавров СМИ по итогам переговоров в Белоруссии.
В Минобороны РФ в апреле 2022 года заявили, что опубликованные Киевом фото- и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о преступлениях российских военных в Буче в Киевской области, являются очередной украинской провокацией. Как отмечали в российском оборонном ведомстве, за время нахождения города под контролем РФ ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий.