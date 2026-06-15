Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сергей Лавров заявил, что Украина не отойдет от своего курса по искоренению русского языка.
- Лавров считает, что Зеленский подписал указ об исключении русского языка из списка подлежащих защите на Украине в связи с началом переговоров о вступлении в Евросоюз и соглашением с Венгрией о возвращении прав венгерского меньшинства.
МИНСК, 15 июн - РИА Новости. Украина не отойдет от своего курса по искоренению русского языка, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров журналистам.
"Во-вторых, именно в эти же дни было объявлено, что начинаются вот-вот переговоры о вступлении в Евросоюз Украины и Молдавии. Иными словами, подчеркнуть лишний раз, что украинский нацизм не отойдет от своего курса на уничтожение русского языка хотелось именно в период начала переговоров с Европейским союзом", - сказал Лавров.