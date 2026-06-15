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Киев не отойдет от курса по искоренению русского языка, заявил Лавров - РИА Новости, 15.06.2026
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14:43 15.06.2026 (обновлено: 14:48 15.06.2026)
Киев не отойдет от курса по искоренению русского языка, заявил Лавров

Лавров: Киев не отойдет от своего курса по искоренению русского языка

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сергей Лавров заявил, что Украина не отойдет от своего курса по искоренению русского языка.
  • Лавров считает, что Зеленский подписал указ об исключении русского языка из списка подлежащих защите на Украине в связи с началом переговоров о вступлении в Евросоюз и соглашением с Венгрией о возвращении прав венгерского меньшинства.
МИНСК, 15 июн - РИА Новости. Украина не отойдет от своего курса по искоренению русского языка, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров журналистам.
По мнению Лаврова, Зеленский подписал указ об исключении русского языка из списка подлежащих защите на Украине из-за того, что, во-первых, Венгрия договорилась с Украиной о возвращении прав венгерского меньшинства, которое проживает на Украине и права которого были во многом поражены.
"Во-вторых, именно в эти же дни было объявлено, что начинаются вот-вот переговоры о вступлении в Евросоюз Украины и Молдавии. Иными словами, подчеркнуть лишний раз, что украинский нацизм не отойдет от своего курса на уничтожение русского языка хотелось именно в период начала переговоров с Европейским союзом", - сказал Лавров.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
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