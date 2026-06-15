Лавров отметил размах попыток переписать историю Второй мировой войны в ЕС

МИНСК, 15 июн - РИА Новости. Попытки переписать историю Великой Отечественной и Второй мировой в Европе выходят за пределы какой-то одной страны, рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров.

Министр уточнил, что говорит о попытке не только стереть память о героях и победителях, но и переписать историю, поменять победителей и проигравших местами.