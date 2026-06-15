Лавров отметил размах попыток переписать историю Второй мировой войны в ЕС

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сергей Лавров заявил о попытках переписать историю Великой Отечественной и Второй мировой войн в Европе.
- По словам Лаврова, эти попытки выходят за пределы одной страны и включают в себя стремление стереть память о героях и победителях, поменять победителей и проигравших местами.
МИНСК, 15 июн - РИА Новости. Попытки переписать историю Великой Отечественной и Второй мировой в Европе выходят за пределы какой-то одной страны, рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Важнейшая проблема, которая выходит далеко за рамки той или иной страны европейской", - сказал он журналистам по итогам переговоров в Минске.
Министр уточнил, что говорит о попытке не только стереть память о героях и победителях, но и переписать историю, поменять победителей и проигравших местами.