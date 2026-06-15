Рейтинг@Mail.ru
Лавров надеется, что США прояснят ситуацию с анкориджскими договоренностями - РИА Новости, 15.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:32 15.06.2026 (обновлено: 14:41 15.06.2026)

Лавров надеется, что США прояснят ситуацию с анкориджскими договоренностями

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер посетят Россию.
  • Глава МИД Сергей Лавров выразил надежду, что визит уточнит реализацию договоренностей Анкориджа.
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Москва надеется, что визит в Россию спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя президента США Джареда Кушнера уточнит реализацию договоренностей Анкориджа, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Надеемся, что они как-то пояснят, как в Вашингтоне видится перспектива реализации договоренности на Аляске, которой скоро будет отмечаться уже первая годовщина", - сказал Лавров журналистам.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.05.2026
И дым Анкориджа нам сладок и приятен
14 мая, 08:00
 
РоссияСергей ЛавровСШАМоскваСтив УиткоффДжаред Кушнер
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала