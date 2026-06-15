Лавров надеется, что США прояснят ситуацию с анкориджскими договоренностями

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер посетят Россию.
- Глава МИД Сергей Лавров выразил надежду, что визит уточнит реализацию договоренностей Анкориджа.
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Москва надеется, что визит в Россию спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя президента США Джареда Кушнера уточнит реализацию договоренностей Анкориджа, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Надеемся, что они как-то пояснят, как в Вашингтоне видится перспектива реализации договоренности на Аляске, которой скоро будет отмечаться уже первая годовщина", - сказал Лавров журналистам.
И дым Анкориджа нам сладок и приятен
14 мая, 08:00