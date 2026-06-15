ЕС хочет, чтобы Трамп не следовал сделке в Анкоридже, заявил Лавров

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Государства Европы пытаются убедить президента США Дональда Трампа не следовать договоренностям, достигнутым на саммите в Анкоридже с российским лидером Владимиром Путиным.
МИНСК, 15 июн - РИА Новости. Государства Европы стремятся убедить президента США Дональда Трампа не следовать договоренностям, достигнутым на саммите с российским лидером Владимиром Путиным в Аляске, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Они сразу после Аляски метнулись в Вашингтон большой группой и стали постепенно, но последовательно и по-иезуитски пытаться убедить президента Трампа отойти от той линии, которую он сам предложил и которую поддержал президент Путин в ходе саммита в Анкоридже", - сказал Лавров СМИ после переговоров в Белоруссии.
Переговоры Путина и Трампа прошли на Аляске 15 августа 2025 года. Они обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.