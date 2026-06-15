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Россия надеется на выполнение договоренностей в Анкоридже, заявил Лавров - РИА Новости, 15.06.2026
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14:27 15.06.2026 (обновлено: 15:51 15.06.2026)
Россия надеется на выполнение договоренностей в Анкоридже, заявил Лавров

Лавров: Россия рассчитывает на выполнение договоренностей в Анкоридже

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия рассчитывает, что договоренности, достигнутые в Анкоридже, будут выполнены.
  • Выполнение этих договоренностей стало бы первым этапом прекращения конфликта на Украине.
МИНСК, 15 июн - РИА Новости. Россия рассчитывает, что договоренности, достигнутые в Анкоридже, будут выполнены, это стало бы первым этапом прекращения конфликта на Украине, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы до сих пор рассчитываем, что договоренность двух президентов, достигнутая 15 августа прошлого года на Аляске, в Анкоридже, она будет выполнена. Тем более, что она была предложена, ее ключевые компоненты этой договоренности были предложены США и президентом Трампом и приняты президентом Путиным. Это стало бы важнейшим, первым этапом прекращения конфликта и позволило бы начать согласование многих других деталей, которых немало", - сказал он в ходе пресс-конференции в понедельник.
"Мы до сих пор рассчитываем, что договоренность двух президентов, достигнутая 15 августа прошлого года на Аляске, в Анкоридже, она будет выполнена. Тем более, что она была предложена, ее ключевые компоненты этой договоренности были предложены США и президентом Трампом и приняты президентом Путиным. Это стало бы важнейшим, первым этапом прекращения конфликта и позволило бы начать согласование многих других деталей, которых немало", - сказал он в ходе пресс-конференции в понедельник.
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