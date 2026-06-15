Россия надеется на выполнение договоренностей в Анкоридже, заявил Лавров

"Мы до сих пор рассчитываем, что договоренность двух президентов, достигнутая 15 августа прошлого года на Аляске, в Анкоридже, она будет выполнена. Тем более, что она была предложена, ее ключевые компоненты этой договоренности были предложены США и президентом Трампом и приняты президентом Путиным. Это стало бы важнейшим, первым этапом прекращения конфликта и позволило бы начать согласование многих других деталей, которых немало", - сказал он в ходе пресс-конференции в понедельник.