Россия надеется на выполнение договоренностей в Анкоридже, заявил Лавров

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россия рассчитывает, что договоренности, достигнутые в Анкоридже, будут выполнены.
- Выполнение этих договоренностей стало бы первым этапом прекращения конфликта на Украине.
МИНСК, 15 июн - РИА Новости. Россия рассчитывает, что договоренности, достигнутые в Анкоридже, будут выполнены, это стало бы первым этапом прекращения конфликта на Украине, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы до сих пор рассчитываем, что договоренность двух президентов, достигнутая 15 августа прошлого года на Аляске, в Анкоридже, она будет выполнена. Тем более, что она была предложена, ее ключевые компоненты этой договоренности были предложены США и президентом Трампом и приняты президентом Путиным. Это стало бы важнейшим, первым этапом прекращения конфликта и позволило бы начать согласование многих других деталей, которых немало", - сказал он в ходе пресс-конференции в понедельник.
"Мы до сих пор рассчитываем, что договоренность двух президентов, достигнутая 15 августа прошлого года на Аляске, в Анкоридже, она будет выполнена. Тем более, что она была предложена, ее ключевые компоненты этой договоренности были предложены США и президентом Трампом и приняты президентом Путиным. Это стало бы важнейшим, первым этапом прекращения конфликта и позволило бы начать согласование многих других деталей, которых немало", - сказал он в ходе пресс-конференции в понедельник.