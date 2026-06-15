Лавров заявил, что обсудил с главой МИД Белоруссии сотрудничество с Африкой

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава МИД России Сергей Лавров обсудил с белорусским коллегой Максимом Рыженковым сотрудничество с Африканским континентом.
- Стороны обменялись оценками перспектив развития отношений со странами мирового большинства в контексте подготовки к третьему саммиту "Россия — Африка".
МИНСК, 15 июн - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что обсудил с белорусским коллегой Максимом Рыженковым сотрудничество с Африканским континентом и подготовку к третьему саммиту "Россия-Африка".
"Обменялись оценками перспектив развития отношений со странами мирового большинства, включая Африканский континент, в том числе в контексте подготовки к предстоящему в октябре третьему саммиту "Россия - Африка", - сказал Лавров журналистам.
Он добавил, что российская сторона будет рада рассмотреть возможность для Белоруссии "внести свой вклад" в это мероприятие.