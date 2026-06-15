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Лавров заявил, что обсудил с главой МИД Белоруссии сотрудничество с Африкой - РИА Новости, 15.06.2026
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14:25 15.06.2026
Лавров заявил, что обсудил с главой МИД Белоруссии сотрудничество с Африкой

Лавров заявил, что обсудил с Рыженковым сотрудничество с Африкой

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава МИД России Сергей Лавров обсудил с белорусским коллегой Максимом Рыженковым сотрудничество с Африканским континентом.
  • Стороны обменялись оценками перспектив развития отношений со странами мирового большинства в контексте подготовки к третьему саммиту "Россия — Африка".
МИНСК, 15 июн - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что обсудил с белорусским коллегой Максимом Рыженковым сотрудничество с Африканским континентом и подготовку к третьему саммиту "Россия-Африка".
"Обменялись оценками перспектив развития отношений со странами мирового большинства, включая Африканский континент, в том числе в контексте подготовки к предстоящему в октябре третьему саммиту "Россия - Африка", - сказал Лавров журналистам.
Он добавил, что российская сторона будет рада рассмотреть возможность для Белоруссии "внести свой вклад" в это мероприятие.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
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