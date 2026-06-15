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Германия соскучилась по нацистским повадкам, имеющимся в ВСУ, заявил Лавров - РИА Новости, 15.06.2026
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14:24 15.06.2026 (обновлено: 14:31 15.06.2026)
Германия соскучилась по нацистским повадкам, имеющимся в ВСУ, заявил Лавров

Лавров: Германия соскучилась по нацистским эмблемам, которые есть в ВСУ

© Фото : МИД РоссииМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© Фото : МИД России
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сергей Лавров заявил, что Германия соскучилась по нацистским эмблемам и повадкам, которые проявляются у украинских батальонов.
  • Министр иностранных дел ФРГ Йохан Вадефуль объявил о наращивании обмена опытом между немецкими военными и вооруженными силами Украины.
МИНСК, 15 июн - РИА Новости. Германия соскучилась по нацистским эмблемам и повадкам, которые проявляются у украинских батальонов, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Министр иностранных дел (ФРГ Йохан) Вадефуль объявил, что немецкие военные будут наращивать обмен опытом с вооруженными силами Украины. То есть, с новыми нацистами. Германия соскучилась по нацистским эмблемам и повадкам, которые сейчас проявляет украинская армия и украинские так называемые, националистические батальоны", - сказал Лавров журналистам.
Он добавил, что Германия "сбрасывает с плеч" покрывало, которое скрывало нацистские корни и инстинкты, которые, как выясняется, никуда не делись.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
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