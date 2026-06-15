Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сергей Лавров заявил, что Германия соскучилась по нацистским эмблемам и повадкам, которые проявляются у украинских батальонов.
- Министр иностранных дел ФРГ Йохан Вадефуль объявил о наращивании обмена опытом между немецкими военными и вооруженными силами Украины.
МИНСК, 15 июн - РИА Новости. Германия соскучилась по нацистским эмблемам и повадкам, которые проявляются у украинских батальонов, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Министр иностранных дел (ФРГ Йохан) Вадефуль объявил, что немецкие военные будут наращивать обмен опытом с вооруженными силами Украины. То есть, с новыми нацистами. Германия соскучилась по нацистским эмблемам и повадкам, которые сейчас проявляет украинская армия и украинские так называемые, националистические батальоны", - сказал Лавров журналистам.
Он добавил, что Германия "сбрасывает с плеч" покрывало, которое скрывало нацистские корни и инстинкты, которые, как выясняется, никуда не делись.