Германия соскучилась по нацистским повадкам, имеющимся в ВСУ, заявил Лавров

МИНСК, 15 июн - РИА Новости. Германия соскучилась по нацистским эмблемам и повадкам, которые проявляются у украинских батальонов, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Он добавил, что Германия "сбрасывает с плеч" покрывало, которое скрывало нацистские корни и инстинкты, которые, как выясняется, никуда не делись.