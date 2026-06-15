Краткий пересказ от РИА ИИ
- Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Запад саботирует любые попытки получить данные о произошедшем в Буче.
- По его словам, Россия уже пятый год не может получить от представителей Запада никакой информации.
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Запад саботирует любые попытки получить информацию о произошедшем в Буче, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Ранее глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль вновь вспомнил о провокациях в Буче Киевской области.
"Вы знаете, мы уже устали обращать внимание этих деятелей на то, что по Буче Запад вместе с генеральным секретарем ООН, с руководителями управления ООН по правам человека саботируют любые попытки получить какую-либо информацию о том, что же там произошло на самом деле", - сказал Лавров на совместной пресс-конференции с главой МИД Белоруссии Максимом Рыженковым.
Министр подчеркнул, что "пятый год" РФ не может получить от этих представителей Запада никакой информации о Буче.
Глава российского внешнеполитического ведомства посещает Минск с двухдневным рабочим визитом.