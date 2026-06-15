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Лавров: Запад саботирует любые попытки получить данные о провокации в Буче - РИА Новости, 15.06.2026
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14:22 15.06.2026 (обновлено: 14:43 15.06.2026)
Лавров: Запад саботирует любые попытки получить данные о провокации в Буче

Лавров: Запад саботирует любые попытки получить информацию о провокации в Буче

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Запад саботирует любые попытки получить данные о произошедшем в Буче.
  • По его словам, Россия уже пятый год не может получить от представителей Запада никакой информации.
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Запад саботирует любые попытки получить информацию о произошедшем в Буче, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
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"Вы знаете, мы уже устали обращать внимание этих деятелей на то, что по Буче Запад вместе с генеральным секретарем ООН, с руководителями управления ООН по правам человека саботируют любые попытки получить какую-либо информацию о том, что же там произошло на самом деле", - сказал Лавров на совместной пресс-конференции с главой МИД Белоруссии Максимом Рыженковым.
Министр подчеркнул, что "пятый год" РФ не может получить от этих представителей Запада никакой информации о Буче.
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