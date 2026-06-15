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Лавров назвал последние заявления по Ирану обнадеживающими - РИА Новости, 15.06.2026
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14:14 15.06.2026 (обновлено: 14:20 15.06.2026)
Лавров назвал последние заявления по Ирану обнадеживающими

Лавров: последние заявления по Ирану обнадеживают

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал обнадеживающими последние заявления по Ирану.
  • Лавров выразил надежду, что обнадеживающие заявления из Вашингтона, Тегерана и Пакистана материализуются.
МИНСК, 15 июн - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал обнадеживающими последние заявления по Ирану, выразив надежду, что они материализуются.
"Говорили о положении дел вокруг Ирана, в том числе в проекции на региональную и международную безопасность. Рассчитываем, что обнадеживающие заявления, которые звучали сегодня с утра и из Вашингтона, и из Тегерана, из Пакистана, как страны, которая посредничает на переговорах, что эти обнадеживающие заявления материализуются", - сказал он в ходе пресс-конференции в понедельник.
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ИранВ миреРоссияВашингтон (штат)Сергей Лавров
 
 
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