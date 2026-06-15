Лавров назвал последние заявления по Ирану обнадеживающими

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал обнадеживающими последние заявления по Ирану.
- Лавров выразил надежду, что обнадеживающие заявления из Вашингтона, Тегерана и Пакистана материализуются.
МИНСК, 15 июн - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал обнадеживающими последние заявления по Ирану, выразив надежду, что они материализуются.
"Говорили о положении дел вокруг Ирана, в том числе в проекции на региональную и международную безопасность. Рассчитываем, что обнадеживающие заявления, которые звучали сегодня с утра и из Вашингтона, и из Тегерана, из Пакистана, как страны, которая посредничает на переговорах, что эти обнадеживающие заявления материализуются", - сказал он в ходе пресс-конференции в понедельник.