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Лавров назвал диалог с Белоруссией доверительным - РИА Новости, 15.06.2026
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14:13 15.06.2026 (обновлено: 14:15 15.06.2026)
Лавров назвал диалог с Белоруссией доверительным

Лавров: у нас доверительный диалог с Белоруссией, ставим любые вопросы

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сергей Лавров заявил, что диалог между Россией и Белоруссией является товарищеским.
  • По словам Лаврова, стороны обсуждают любые вопросы для взаимного учета интересов.
МИНСК, 15 июн - РИА Новости. Диалог между Россией и Белоруссией по-настоящему товарищеский, любые вопросы обсуждаются для взаимного учета интересов, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Это по-настоящему товарищеский разговор, доверительный разговор. Никаких секретов ни у кого нет, и любые вопросы мы ставим перед друг другом и обязательно получаем ясность в отношении того, как нам действовать таким образом, чтобы интересы были взаимоучтены", - сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Белоруссии Максимом Рыженковым.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
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