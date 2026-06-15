Лавров назвал диалог с Белоруссией доверительным

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сергей Лавров заявил, что диалог между Россией и Белоруссией является товарищеским.
- По словам Лаврова, стороны обсуждают любые вопросы для взаимного учета интересов.
МИНСК, 15 июн - РИА Новости. Диалог между Россией и Белоруссией по-настоящему товарищеский, любые вопросы обсуждаются для взаимного учета интересов, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Это по-настоящему товарищеский разговор, доверительный разговор. Никаких секретов ни у кого нет, и любые вопросы мы ставим перед друг другом и обязательно получаем ясность в отношении того, как нам действовать таким образом, чтобы интересы были взаимоучтены", - сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Белоруссии Максимом Рыженковым.