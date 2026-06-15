Лавров рассказал, что обсудил на встрече с Лукашенко

МИНСК, 15 июн - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров рассказал, что на его встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко была дана позитивная оценка отношениям стран в сфере внешней политики на фоне попыток Запада разделить Москву и Минск.