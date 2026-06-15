Лавров рассказал, что обсудил на встрече с Лукашенко

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава МИД России Сергей Лавров и президент Белоруссии Александр Лукашенко дали позитивную оценку отношениям стран в сфере внешней политики.
- Лавров отметил, что Россия и Белоруссия имеют единую позицию и верны союзническим обязательствам, несмотря на попытки Запада разделить Москву и Минск.
МИНСК, 15 июн - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров рассказал, что на его встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко была дана позитивная оценка отношениям стран в сфере внешней политики на фоне попыток Запада разделить Москву и Минск.
"Мы дали позитивную оценку уровню российско-белорусской внешнеполитической координации, обменялись мнениями по ключевым проблемам, которые создает Запад не только вокруг украинского урегулирования, ставя палки в колеса любым искренним усилиям, но и нагнетая обстановку в других частях европейского континента", - сказал он журналистам по итогам переговоров в Минске.
"У нас единая позиция - мы союзники, верны нашим союзническим обязательствам. Видим замыслы тех, кто пытается искать зазоры в наших подходах, вбивать клинья, как по-русски говорят", - отметил также министр.