Рейтинг@Mail.ru
Лавров рассказал, что обсудил на встрече с Лукашенко - РИА Новости, 15.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:12 15.06.2026 (обновлено: 14:21 15.06.2026)
Лавров рассказал, что обсудил на встрече с Лукашенко

Лавров на встрече с Лукашенко позитивно оценил отношения России и Белоруссии

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава МИД России Сергей Лавров и президент Белоруссии Александр Лукашенко дали позитивную оценку отношениям стран в сфере внешней политики.
  • Лавров отметил, что Россия и Белоруссия имеют единую позицию и верны союзническим обязательствам, несмотря на попытки Запада разделить Москву и Минск.
МИНСК, 15 июн - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров рассказал, что на его встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко была дана позитивная оценка отношениям стран в сфере внешней политики на фоне попыток Запада разделить Москву и Минск.
"Мы дали позитивную оценку уровню российско-белорусской внешнеполитической координации, обменялись мнениями по ключевым проблемам, которые создает Запад не только вокруг украинского урегулирования, ставя палки в колеса любым искренним усилиям, но и нагнетая обстановку в других частях европейского континента", - сказал он журналистам по итогам переговоров в Минске.
"У нас единая позиция - мы союзники, верны нашим союзническим обязательствам. Видим замыслы тех, кто пытается искать зазоры в наших подходах, вбивать клинья, как по-русски говорят", - отметил также министр.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
Лавров назвал последние заявления по Ирану обнадеживающими
Вчера, 14:14
 
БелоруссияРоссияВ миреМинскСергей ЛавровАлександр Лукашенко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала