Европейцы не могут выдвигать России ультиматумы, заявил Лавров

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сергей Лавров заявил, что власти европейских государств ошибаются, думая, что могут выдвигать ультиматумы России.
- По его словам, европейцы делают ошибочные выводы о том, что Россия сейчас проигрывает, а Украина побеждает.
МИНСК, 15 июн - РИА Новости. Власти европейских государств ошибаются, думая, что могут выдвигать ультиматумы России, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Европейцы в нынешней ситуации делают ошибочные выводы о том, что Россия сейчас проигрывает, а Украина побеждает, поэтому можно выдвигать ультиматумы в надежде на то, что Россия эти ультиматумы примет. На этот счет президент (России Владимир - ред.) Путин уже высказывался в ходе своих последних выступлений на разных мероприятиях. Эти расчеты совершенно с негодными целями и они иллюзорны", - сказал он СМИ по итогам встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.