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Европейцы не могут выдвигать России ультиматумы, заявил Лавров - РИА Новости, 15.06.2026
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12:50 15.06.2026 (обновлено: 12:59 15.06.2026)
Европейцы не могут выдвигать России ультиматумы, заявил Лавров

Лавров: европейцы ошибочно полагают, что Москве можно выдвигать ультиматумы

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сергей Лавров заявил, что власти европейских государств ошибаются, думая, что могут выдвигать ультиматумы России.
  • По его словам, европейцы делают ошибочные выводы о том, что Россия сейчас проигрывает, а Украина побеждает.
МИНСК, 15 июн - РИА Новости. Власти европейских государств ошибаются, думая, что могут выдвигать ультиматумы России, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Европейцы в нынешней ситуации делают ошибочные выводы о том, что Россия сейчас проигрывает, а Украина побеждает, поэтому можно выдвигать ультиматумы в надежде на то, что Россия эти ультиматумы примет. На этот счет президент (России Владимир - ред.) Путин уже высказывался в ходе своих последних выступлений на разных мероприятиях. Эти расчеты совершенно с негодными целями и они иллюзорны", - сказал он СМИ по итогам встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
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