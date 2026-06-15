Краткий пересказ от РИА ИИ Послы ФРГ, Франции и Британии на недавней встрече по Украине не сказали ничего нового, заявил Лавров.

Власти европейских стран ошибаются, думая, что могут выдвигать ультиматумы России.

Министр также отметил, что Уиткофф и Кушнер приедут в Москву в обозримом будущем.

МИНСК, 15 июн — РИА Новости. Послы ФРГ, Франции и Британии на недавней встрече по Украине не сказали ничего нового, заявил глава МИД Сергей Лавров.

В четверг его заместитель Михаил Галузин провел переговоры в здании на Смоленской площади с Александром Ламбсдорфом, Николя де Ривьером и Найджелом Кейси. Он указал послам на деструктивную политику Берлина, Парижа и Лондона в вопросах, связанных с украинским конфликтом. Она нацелена на затягивание боевых действий.

« "Ничего нового они (послы. — Прим. ред.) не принесли. Но навязчиво пытаются предлагать свои услуги, явно не желая остаться в стороне от процесса", — отметил Лавров по итогам встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Минске.

Власти европейских стран ошибаются, думая, что могут выдвигать ультиматумы России, подчеркнул Лавров

"Эти расчеты совершенно с негодными целями, и они иллюзорны", — добавил министр.

Также он рассказал, что спецпосланник Стив Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер приедут в Россию в обозримом будущем.

В последнее время в странах Старого Света все чаще звучат призывы возобновить диалог с Россией. Глава Евросовета Антониу Кошта заявлял, что обсуждает этот вопрос с членами блока. Президент Франции Эммануэль Макрон отправлял в Москву дипломатического советника.

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер выступал за восстановление контактов для импорта энергоресурсов в условиях мирового кризиса. О том, что европейцам рано или поздно придется начать разговаривать, также не раз высказывался финский президент Александр Стубб.