Краткий пересказ от РИА ИИ
- Послы ФРГ, Франции и Британии на недавней встрече по Украине не сказали ничего нового, заявил Лавров.
- Власти европейских стран ошибаются, думая, что могут выдвигать ультиматумы России.
- Министр также отметил, что Уиткофф и Кушнер приедут в Москву в обозримом будущем.
МИНСК, 15 июн — РИА Новости. Послы ФРГ, Франции и Британии на недавней встрече по Украине не сказали ничего нового, заявил глава МИД Сергей Лавров.
В четверг его заместитель Михаил Галузин провел переговоры в здании на Смоленской площади с Александром Ламбсдорфом, Николя де Ривьером и Найджелом Кейси. Он указал послам на деструктивную политику Берлина, Парижа и Лондона в вопросах, связанных с украинским конфликтом. Она нацелена на затягивание боевых действий.
«
"Ничего нового они (послы. — Прим. ред.) не принесли. Но навязчиво пытаются предлагать свои услуги, явно не желая остаться в стороне от процесса", — отметил Лавров по итогам встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Минске.
Власти европейских стран ошибаются, думая, что могут выдвигать ультиматумы России, подчеркнул Лавров.
"Эти расчеты совершенно с негодными целями, и они иллюзорны", — добавил министр.
Также он рассказал, что спецпосланник Стив Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер приедут в Россию в обозримом будущем.
В последнее время в странах Старого Света все чаще звучат призывы возобновить диалог с Россией. Глава Евросовета Антониу Кошта заявлял, что обсуждает этот вопрос с членами блока. Президент Франции Эммануэль Макрон отправлял в Москву дипломатического советника.
Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер выступал за восстановление контактов для импорта энергоресурсов в условиях мирового кризиса. О том, что европейцам рано или поздно придется начать разговаривать, также не раз высказывался финский президент Александр Стубб.
Владимир Путин предпочтительной кандидатурой на роль посредника в переговорах называл экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера. В то же время он подчеркивал, что европейцы должны сами выбрать лидера, которому они доверяют и который не делал резких заявлений в адрес Москвы.