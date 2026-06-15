Уиткофф и Кушнер в обозримом будущем приедут в Россию, заявил Лавров

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Визит спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя президента США Джареда Кушнера в Россию ожидается в обозримом будущем.
- Сергей Лавров заявил, что от представителей США ожидается информация о том, как американцы планируют выполнять договоренности.
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Визит в Россию спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя президента США Джареда Кушнера состоится в обозримом будущем, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Юрий Ушаков, помощник президента Путина, объявил, что мы ожидаем в обозримом будущем очередной визит господина Уиткоффа и господина Кушнера. Конечно, будем рассчитывать, что они сообщат о том, как американцы планируют выполнять договоренности, основанные целиком на их предложении", - сказал Лавров журналистам по итогам встречи с Александром Лукашенко.
Глава российского внешнеполитического ведомства посещает Минск с двухдневным рабочим визитом.