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Уиткофф и Кушнер в обозримом будущем приедут в Россию, заявил Лавров - РИА Новости, 15.06.2026
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12:47 15.06.2026 (обновлено: 12:55 15.06.2026)
Уиткофф и Кушнер в обозримом будущем приедут в Россию, заявил Лавров

Лавров: визит Уиткоффа и Кушнера в Россию состоится в обозримом будущем

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Визит спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя президента США Джареда Кушнера в Россию ожидается в обозримом будущем.
  • Сергей Лавров заявил, что от представителей США ожидается информация о том, как американцы планируют выполнять договоренности.
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Визит в Россию спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя президента США Джареда Кушнера состоится в обозримом будущем, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Юрий Ушаков, помощник президента Путина, объявил, что мы ожидаем в обозримом будущем очередной визит господина Уиткоффа и господина Кушнера. Конечно, будем рассчитывать, что они сообщат о том, как американцы планируют выполнять договоренности, основанные целиком на их предложении", - сказал Лавров журналистам по итогам встречи с Александром Лукашенко.
Глава российского внешнеполитического ведомства посещает Минск с двухдневным рабочим визитом.
Спецпосланник президента Соединенных Штатов Стив Уиткофф и Джаред Кушнер - РИА Новости, 1920, 14.06.2026
В Кремле анонсировали скорый визит Уиткоффа и Кушнера в Россию
14 июня, 18:49
 
РоссияСтив УиткоффДжаред КушнерСергей ЛавровСШАВ мире
 
 
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