Лавров обсудит с Лукашенко визит послов "евротройки" в МИД

МИНСК, 15 июн - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко сообщил, что обсудит недавний визит в МИД России послов "евротройки" и вопросы, касающиеся Союзного государства.