Лавров обсудит с Лукашенко визит послов "евротройки" в МИД

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава МИД Сергей Лавров на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко сообщил, что обсудит недавний визит в МИД России послов "евротройки".
- Послы Германии, Франции и Великобритании вручили российской стороне ультиматум из пяти пунктов.
- Заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин на прошлой неделе принял послов Германии, Франции и Великобритании и изложил оценку деструктивной политики руководства стран "евротройки" применительно к украинскому кризису.
МИНСК, 15 июн - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко сообщил, что обсудит недавний визит в МИД России послов "евротройки" и вопросы, касающиеся Союзного государства.
"Я, конечно, буду готов изложить наши оценки последних событий... в связи с инициативой Германии, Франции и Британии, - они там ультиматум (предъявили - ред.) из пяти пунктов, послы приходили, вручили нам свои пожелания. В общем, есть о чем поговорить, и что напрямую касается Союзного государства", - сказал российский министр в начале встречи.
Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин на прошлой неделе, в четверг, принял послов Германии, Франции и Великобритании. Российская сторона изложила оценку деструктивной политики руководства стран "евротройки" применительно к украинскому кризису и разъяснила свои подходы к поиску политико-дипломатического урегулирования конфликта на Украине на основе устранения его первопричин.