Рейтинг@Mail.ru
Лавров обсудит с Лукашенко визит послов "евротройки" в МИД - РИА Новости, 15.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:43 15.06.2026
Лавров обсудит с Лукашенко визит послов "евротройки" в МИД

Лавров заявил, что обсудит с Лукашенко визит послов "евротройки" в МИД

© РИА Новости / POOLСергей Лавров
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© РИА Новости / POOL
Сергей Лавров . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава МИД Сергей Лавров на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко сообщил, что обсудит недавний визит в МИД России послов "евротройки".
  • Послы Германии, Франции и Великобритании вручили российской стороне ультиматум из пяти пунктов.
  • Заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин на прошлой неделе принял послов Германии, Франции и Великобритании и изложил оценку деструктивной политики руководства стран "евротройки" применительно к украинскому кризису.
МИНСК, 15 июн - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко сообщил, что обсудит недавний визит в МИД России послов "евротройки" и вопросы, касающиеся Союзного государства.
"Я, конечно, буду готов изложить наши оценки последних событий... в связи с инициативой Германии, Франции и Британии, - они там ультиматум (предъявили - ред.) из пяти пунктов, послы приходили, вручили нам свои пожелания. В общем, есть о чем поговорить, и что напрямую касается Союзного государства", - сказал российский министр в начале встречи.
Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин на прошлой неделе, в четверг, принял послов Германии, Франции и Великобритании. Российская сторона изложила оценку деструктивной политики руководства стран "евротройки" применительно к украинскому кризису и разъяснила свои подходы к поиску политико-дипломатического урегулирования конфликта на Украине на основе устранения его первопричин.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
Лавров рассказал о реакции на Концепцию безопасности в Персидском заливе
11 июня, 12:40
 
В миреРоссияГерманияФранцияСергей ЛавровАлександр ЛукашенкоМихаил Галузин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала