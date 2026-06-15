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Захарова прокомментировала реакцию Запада на удар по Киево-Печерской лавре - РИА Новости, 15.06.2026
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13:54 15.06.2026 (обновлено: 14:01 15.06.2026)
Захарова прокомментировала реакцию Запада на удар по Киево-Печерской лавре

Захарова: Запад не волновало разграбление Киево-Печерской лавры при Зеленском

© Фото : МИД РоссииОфициальный представитель МИД России Мария Захарова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© Фото : МИД России
Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мария Захарова заявила, что на Западе не волновали проблемы Киево-Печерской лавры при режиме Владимира Зеленского.
  • Комплекс зданий Киево-Печерской лавры был поражен ракетой американского зенитного ракетного комплекса Patriot ВСУ.
  • Захарова подчеркнула, что лавра обладает статусом объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО, но подвергается разграблению, и это не вызывает реакции Запада.
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Никого на Западе не волновало разграбление Киево-Печерской лавры при режиме Владимира Зеленского, но Россию они мгновенно обвинили в якобы атаке на нее, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Комплекс зданий Киево-Печерской лавры был поражен ракетой американского зенитного ракетного комплекса Patriot ВСУ, причиной могла стать ракета с истекшими сроками годности, сообщили ранее в Минобороны России.
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"При этом за все последние годы про преследование режимом Зеленского канонической православной церкви на Украине и попытки установления контроля над Киево-Печерской лаврой с применением физического и психологического насилия европейскими политиками не было произнесено ни слова", - написала дипломат в своем Telegram-канале.
Она подчеркнула, что факт того, что Киево-Печерская лавра обладает статусом объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО и, по сути, подвергается разграблению, никого на Западе до сих пор не волновал.
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"Зато, не медля ни секунды, поспешили сотворить очередной грубый фейк с обвинениями в адрес России", - добавила Захарова.
Основанная в XI веке Киево-Печерская лавра является одним из первых монастырей Киевской Руси и объектом всемирного наследия ЮНЕСКО.
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