Захарова прокомментировала реакцию Запада на удар по Киево-Печерской лавре

МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Никого на Западе не волновало разграбление Киево-Печерской лавры при режиме Владимира Зеленского, но Россию они мгновенно обвинили в якобы атаке на нее, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.