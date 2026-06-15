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Лантратова предложила дополнить проект о юридической помощи бойцам СВО - РИА Новости, 15.06.2026
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20:43 15.06.2026
Лантратова предложила дополнить проект о юридической помощи бойцам СВО

Лантратова предложила дополнить законопроект о юридической помощи бойцам СВО

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЯна Лантратова
Яна Лантратова - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Яна Лантратова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Уполномоченный по правам человека Яна Лантратова предложила доработать законопроект о юридической помощи участникам СВО и членам их семей.
  • Лантратова считает необходимым учесть в законопроекте вопросы установления отцовства и подтверждения права на бесплатную помощь.
  • На заседании комиссии правительства РФ по законопроектной деятельности был рассмотрен проект закона о бесплатном представлении в суде интересов участников СВО и их родных адвокатами и юристами.
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова предложила учесть в законопроекте о юридической помощи участникам СВО и членам их семей вопросы установления отцовства и подтверждения самого права на бесплатную помощь.
Лантратова в своем канале на платформе "Макс" сообщила, что в понедельник на заседании комиссии правительства РФ по законопроектной деятельности был рассмотрен проект закона о бесплатном представлении в суде интересов участников СВО и их родных адвокатами и юристами.
"Уверена, нужно смотреть на проблему шире. У родственников погибших часто возникают и другие сложности. Например, необходимо установить отцовство или подтвердить само право на бесплатную помощь. Предложила учесть эти моменты и доработать законопроект", - написала она.
Омбудсмен также отметила, что в ходе заседания были затронуты вопросы защиты прав детей, рожденных с помощью ЭКО, и поправки, касающиеся должников.
Яна Лантратова - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
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