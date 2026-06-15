Лантратова предложила дополнить проект о юридической помощи бойцам СВО

Краткий пересказ от РИА ИИ Уполномоченный по правам человека Яна Лантратова предложила доработать законопроект о юридической помощи участникам СВО и членам их семей.

Лантратова считает необходимым учесть в законопроекте вопросы установления отцовства и подтверждения права на бесплатную помощь.

На заседании комиссии правительства РФ по законопроектной деятельности был рассмотрен проект закона о бесплатном представлении в суде интересов участников СВО и их родных адвокатами и юристами.

МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова предложила учесть в законопроекте о юридической помощи участникам СВО и членам их семей вопросы установления отцовства и подтверждения самого права на бесплатную помощь.

Лантратова в своем канале на платформе " Макс " сообщила, что в понедельник на заседании комиссии правительства РФ по законопроектной деятельности был рассмотрен проект закона о бесплатном представлении в суде интересов участников СВО и их родных адвокатами и юристами.

"Уверена, нужно смотреть на проблему шире. У родственников погибших часто возникают и другие сложности. Например, необходимо установить отцовство или подтвердить само право на бесплатную помощь. Предложила учесть эти моменты и доработать законопроект", - написала она.