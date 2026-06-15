Лантратова призвала ООН и ОБСЕ отреагировать на поставки оружия Киеву

МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила, что обратилась в ООН и ОБСЕ с призывом отреагировать на снабжение киевского режима вооружением, которое ведет к новым жертвам среди мирных людей.