Краткий пересказ от РИА ИИ
- Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова обратилась в ООН и ОБСЕ с призывом отреагировать на снабжение киевского режима вооружением.
- Она направила обращения некоторым представителям организаций.
- Лантратова подчеркнула, что поставки оружия, которое используется против гражданского населения, — это участие в преступлениях.
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила, что обратилась в ООН и ОБСЕ с призывом отреагировать на снабжение киевского режима вооружением, которое ведет к новым жертвам среди мирных людей.
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"Снабжение киевского режима вооружением ведет к новым жертвам среди мирных людей. Мы уже видели удары по колледжу и общежитию в Старобельске, атаку на пассажирский автобус в Енакиево, залп по музею-панораме "Оборона Севастополя"… Призываю международные структуры защищать права человека. Не молчать. Не делить жертв на "своих" и "чужих". Не закрывать глаза на страдания детей, пожилых, женщин и обычных семей", - написала Лантратова в своем канале на платформе "Макс".
Она сообщила, что направила в связи с этим обращения верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку, председателю совета ООН по правам человека Сидхарто Реза Сурьедипуро, председателю комитета ООН по правам ребенка Софии Киладзе, председателю комитета ООН по правам человека Чангроку Соху, специальному представителю генерального секретаря ООН по вопросам детей и вооруженных конфликтов Вирджинии Гамбе, генеральному секретарю ОБСЕ Феридуну Синирлиоглу, а также председателю Постоянного совета ОБСЕ Игнацио Кассису.
"Международное сообщество должно назвать вещи своими именами. Поставки оружия, которое используется против гражданского населения, - это не помощь. Это участие в преступлениях", - подчеркнула уполномоченный по правам человека в РФ.