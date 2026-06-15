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Лантратова поможет военнопленному, брат которого освещал удар по ЛНР - РИА Новости, 15.06.2026
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19:54 15.06.2026
Лантратова поможет военнопленному, брат которого освещал удар по ЛНР

Лантратова поможет российскому военнопленному, брат которого освещал удар по ЛНР

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкЯна Лантратова
Яна Лантратова - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Яна Лантратова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова взяла на контроль ситуацию с братом военкора Дениса Чернышова, который находится в украинском плену и подвергается давлению.
  • Она добавила, что журналист одним из первых прибыл на место удара ВСУ по общежитию колледжа в Старобельске.
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила, что к ней обратился военкор, освещавший удар по Старобельску, с просьбой помочь его брату, на которого оказывается давление в украинском плену, омбудсмен взяла ситуацию в работу.
Как сообщила Лантратова в своем канале на платформе "Макс", военкор Денис Чернышов одним из первых прибыл на место удара ВСУ по общежитию колледжа в Старобельске.
"Сегодня Денис обратился за помощью. Его брат находится в украинском плену. На него оказывается давление из-за патриотической деятельности семьи. Взяла этот вопрос в работу. Используем все возможности для защиты его прав", - написала Лантратова.
Глава ЛНР Леонид Пасечник 22 мая сообщил о террористической атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. По данным главы ЛНР, погиб 21 человек, пострадали более 40.
Яна Лантратова - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
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