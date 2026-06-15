Лантратова поможет военнопленному, брат которого освещал удар по ЛНР

МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила, что к ней обратился военкор, освещавший удар по Старобельску, с просьбой помочь его брату, на которого оказывается давление в украинском плену, омбудсмен взяла ситуацию в работу.