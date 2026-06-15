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Россиян нет на борту задержанного Британией танкера, заявили в посольстве - РИА Новости, 15.06.2026
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13:13 15.06.2026
Россиян нет на борту задержанного Британией танкера, заявили в посольстве

Посольство: россиян на борту задержанного в Ла-Манше танкера Smyrtos нет

© REUTERS / UK MOD Crown/LPhot HutchinsБританские морские пехотинцы участвуют в операции по перехвату судна Smyrtos у южного побережья Англии
Британские морские пехотинцы участвуют в операции по перехвату судна Smyrtos у южного побережья Англии - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© REUTERS / UK MOD Crown/LPhot Hutchins
Британские морские пехотинцы участвуют в операции по перехвату судна Smyrtos у южного побережья Англии
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Британия задержала в Ла-Манше нефтяной танкер Smyrtos под флагом Камеруна.
  • По сообщению посольства в Лондоне, граждан России среди членов экипажа задержанного танкера не было.
ЛОНДОН, 15 июн - РИА Новости. Граждан России на борту задержанного Великобританией танкера Smyrtos нет, сообщило РИА Новости посольство России в Лондоне.
Утром 14 июня министерство обороны королевства сообщило, что Британия задержала в Ла-Манше нефтяной танкер Smyrtos под флагом Камеруна, его доставят к якорной стоянке на юге Англии.
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"По нашей информации, граждан России среди членов экипажа задержанного танкера не было", - сообщили в посольстве.
Как утверждает британское МО, задержание якобы проводилось в соответствии с нормами британского и международного права. По данным портала для отслеживания судов Vesselfinder, Smyrtos ходит под флагом Камеруна, последним портом захода танкера была Усть-Луга, а в данный момент судно стоит на якоре к югу от города Уэймут.
В РФ ранее называли подобные действия Запада "пиратством XXI века".
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