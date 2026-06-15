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В Курской области шесть мирных жителей пострадали от атак ВСУ за сутки - РИА Новости, 15.06.2026
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10:52 15.06.2026
В Курской области шесть мирных жителей пострадали от атак ВСУ за сутки

Хинштейн: в Курской области шесть мирных жителей пострадали от атак ВСУ за сутки

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкФельдшер в автомобиле скорой помощи
Фельдшер в автомобиле скорой помощи - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В результате атак ВСУ по Курской области шесть человек получили ранения и травмы за сутки.
  • Пятеро пострадавших госпитализированы в Курскую областную больницу.
КУРСК, 15 июн - РИА Новости. Шесть человек за сутки получили ранения и травмы в результате атак ВСУ по Курской области, пятеро из них госпитализированы в областную больницу, погибших нет, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.
«

"В результате атак пострадали 6 человек. В деревне Гирьи Беловского района - 74-летняя женщина, в слободе Белой - 42-летний мужчина, 16-летняя девушка и ее мама (у 40-летней женщины закрытая черепно-мозговая травма), в селе Дурово Рыльского района - 35-летний мужчина, в Рыльске - 58-летний мужчина", - сообщил Хинштейн в своем канале на платформе "Макс".

Он уточнил, что все раненые, кроме мужчины из села Дурово, госпитализированы в Курскую областную больницу.
"Погибших нет", - добавил глава региона.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияКурская областьБеловский районРыльский районАлександр ХинштейнВооруженные силы Украины
 
 
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