В Курской области шесть мирных жителей пострадали от атак ВСУ за сутки

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В результате атак ВСУ по Курской области шесть человек получили ранения и травмы за сутки.
- Пятеро пострадавших госпитализированы в Курскую областную больницу.
КУРСК, 15 июн - РИА Новости. Шесть человек за сутки получили ранения и травмы в результате атак ВСУ по Курской области, пятеро из них госпитализированы в областную больницу, погибших нет, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.
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"В результате атак пострадали 6 человек. В деревне Гирьи Беловского района - 74-летняя женщина, в слободе Белой - 42-летний мужчина, 16-летняя девушка и ее мама (у 40-летней женщины закрытая черепно-мозговая травма), в селе Дурово Рыльского района - 35-летний мужчина, в Рыльске - 58-летний мужчина", - сообщил Хинштейн в своем канале на платформе "Макс".
Он уточнил, что все раненые, кроме мужчины из села Дурово, госпитализированы в Курскую областную больницу.
"Погибших нет", - добавил глава региона.
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