В Курской области шесть мирных жителей пострадали от атак ВСУ за сутки

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"В результате атак пострадали 6 человек. В деревне Гирьи Беловского района - 74-летняя женщина, в слободе Белой - 42-летний мужчина, 16-летняя девушка и ее мама (у 40-летней женщины закрытая черепно-мозговая травма), в селе Дурово Рыльского района - 35-летний мужчина, в Рыльске - 58-летний мужчина", - сообщил Хинштейн в своем канале на платформе "Макс".