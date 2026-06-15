Врач рассказала о простом правиле трех "П", помогающем бросить курить

Краткий пересказ от РИА ИИ Врач Юлия Смирнова рассказала о «правиле трех «П»» для борьбы с психологической зависимостью от курения.

Метод включает в себя составление плана отказа от курения, ведение дневника для понимания триггеров и замену ритуалов, связанных с курением.

Важную роль играет поддержка в виде безникотиновых препаратов, которые воздействуют на причину зависимости в мозге.

МУРМАНСК, 15 июн – РИА Новости. Правило трех "П", помогающее избавиться от психологической зависимости, поможет легко бросить курить даже тем, кто уже неоднократно пытался это сделать, рассказала РИА Новости врач по медицинской профилактике, руководитель регионального центра компетенций Мурманской области Юлия Смирнова.

По словам врача, большинство курильщиков пытались бросить 3–5 раз. И бросали неправильно: "на силе воли", резко и с чувством потери. На самом деле, отмечает Смирнова, курить бросить совсем просто. Потому что основная проблема — не физическая "ломка", а психологическая зависимость и ритуалы.

"Вот рабочий метод - "правило трех "П", он работает в два раза лучше резкого отказа. Во-первых, постройте план - выберите дату через 1–2 недели. Заведите дневник: когда и почему закурили (от скуки, из-за стресса, с кофе). Понять свои триггеры — это 50% успеха", - рекомендует врач.

Во-вторых, нужно заменить ритуалы: вместо кофе выпить стакан воды, чтобы не провоцировать привычную связку "кофе плюс сигарета". Во время перерыва вместо перекура выпить ароматного чаю. Чтобы занять руки и рот, на работе можно держать морковные палочки, сельдерей, яблоко - это работает как "тормоз", когда рука сама тянется к сигарете.

"Третье – поддержка. Многие знают про никотиновые пластыри и жвачки. Но они содержат никотин — вы просто меняете источник зависимости. Врачи все чаще рекомендуют безникотиновые препараты. Они работают лучше, потому что воздействуют на причину в мозге, а не подменяют сигарету", - отмечает врач.

Такие препараты обманывают рецепторы мозга - дают слабый эффект удовлетворения и одновременно блокируют удовольствие от реальной сигареты. Правда, эти препараты рецептурные.