Россияне завоевали десять медалей на Кубке мира по танцевальному спорту

Краткий пересказ от РИА ИИ Российские спортсмены завоевали 10 медалей из 12 возможных на Кубке мира по танцевальному спорту в Москве.

Министр спорта Михаил Дегтярев подчеркнул, что танцевальный спорт объединяет людей, и приветствовал гостей из 23 стран.

Победители Кубка мира в европейской программе среди любителей Иван Решетников и Елизавета Харинова отметили высокий уровень организации турнира и поддержку зрителей.

МОСКВА, 15 июн - РИА Новости, Анастасия Панина. На Кубке мира по танцевальному спорту, который проходит в Москве в рамках международных соревнований "В ритмах лета", российские спортсмены завоевали 10 медалей из 12 возможных.

В третий соревновательный день на паркет вышли сильнейшие спортсмены в латиноамериканской и европейской программе в категории любителей и профессионалов. Президент Всероссийской федерации танцевального спорта, брейкинга и акробатического рок-н-ролла (ФТСАРР) Надежда Ерастова перед финальной частью соревнований пожелала спортсменам легкого паркета, ярких выступлений и объективного судейства. "Сегодня на Кубке мира день финалов. Это невероятная атмосфера, жажда победы и незабываемые эмоции", - сказала Ерастова.

Приветственную речь для участников Кубка мира произнес также министр спорта, председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев. "Президент России Владимир Путин отмечает, что спорт, как и искусство, должен объединять людей. Я приветствую здесь наших гостей из других стран - более трех тысяч пар из двадцати трех стран. Танцевальный спорт является одним из самых зрелищных, красивых и любимых среди россиян. И мне он тоже очень нравится", - добавил Дегтярев.

Два финала из четырех были представлены полностью российскими участниками, в два других финала квалифицировалось по одной паре из Казахстана и Китая. Спортсмены показывали по пять танцев под живую музыку джазового оркестра и большую поддержку трибун.

Участники соревнований отметили высокий уровень организации турнира и теплоту московских зрителей. "Мы не первый раз выступаем на "Ритмах лета". Здесь традиционно самая горячая поддержка от болельщиков и прекрасно все организовано. Каждый год поражаемся тому, как прогрессируют все ребята, как интересно и сложно соревноваться с ними", - сказали победители Кубка мира в европейской программе среди любителей Иван Решетников и Елизавета Харинова.

Итоги третьего дня международных соревнований "В ритмах лета":

Победителями и призерами Кубка мира среди профессионалов в европейской программе стали:

Кравченко Владлен/Бутузова Марианна, Казахстан, Сверидонов Евгений/Баркова Ангелина, Россия, Борисов Александр/Рубина Светлана, Россия.

Победителями и призерами Кубка мира среди профессионалов в латиноамериканской программе стали:

Белоруков Кирилл/Айдаева Валерия, Россия, Родыгин Александр/Чиненкова Александра, Россия, Цуй Мэнцзя/ Ли Чжэньхань, Китай.

Победителями и призерами Кубка мира среди любителей в европейской программе стали:

Решетников Иван/Харинова Елизавета, Россия, Варфоломеев Иван/Машарова Яна, Россия, Береснев Никита/Исламова Полина, Россия.

Победителями и призерами Кубка мира среди любителей в латиноамериканской программе стали: