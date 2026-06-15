Рейтинг@Mail.ru
Россияне завоевали десять медалей на Кубке мира по танцевальному спорту - РИА Новости Спорт, 15.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:10 15.06.2026 (обновлено: 11:37 15.06.2026)

Россияне завоевали десять медалей на Кубке мира по танцевальному спорту

© Фото : социальные сети ФТСАРРТанцевальный марафон "В ритмах лета"
Танцевальный марафон В ритмах лета - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© Фото : социальные сети ФТСАРР
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российские спортсмены завоевали 10 медалей из 12 возможных на Кубке мира по танцевальному спорту в Москве.
  • Министр спорта Михаил Дегтярев подчеркнул, что танцевальный спорт объединяет людей, и приветствовал гостей из 23 стран.
  • Победители Кубка мира в европейской программе среди любителей Иван Решетников и Елизавета Харинова отметили высокий уровень организации турнира и поддержку зрителей.
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости, Анастасия Панина. На Кубке мира по танцевальному спорту, который проходит в Москве в рамках международных соревнований "В ритмах лета", российские спортсмены завоевали 10 медалей из 12 возможных.
В третий соревновательный день на паркет вышли сильнейшие спортсмены в латиноамериканской и европейской программе в категории любителей и профессионалов. Президент Всероссийской федерации танцевального спорта, брейкинга и акробатического рок-н-ролла (ФТСАРР) Надежда Ерастова перед финальной частью соревнований пожелала спортсменам легкого паркета, ярких выступлений и объективного судейства. "Сегодня на Кубке мира день финалов. Это невероятная атмосфера, жажда победы и незабываемые эмоции", - сказала Ерастова.
Кирилл Белоруков и Валерия Айдаева - РИА Новости, 1920, 29.03.2026
"Мастерство и душа": прошел первый ЧР по танцевальному спорту среди профи
29 марта, 08:00
Приветственную речь для участников Кубка мира произнес также министр спорта, председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев. "Президент России Владимир Путин отмечает, что спорт, как и искусство, должен объединять людей. Я приветствую здесь наших гостей из других стран - более трех тысяч пар из двадцати трех стран. Танцевальный спорт является одним из самых зрелищных, красивых и любимых среди россиян. И мне он тоже очень нравится", - добавил Дегтярев.
Два финала из четырех были представлены полностью российскими участниками, в два других финала квалифицировалось по одной паре из Казахстана и Китая. Спортсмены показывали по пять танцев под живую музыку джазового оркестра и большую поддержку трибун.
Участники соревнований отметили высокий уровень организации турнира и теплоту московских зрителей. "Мы не первый раз выступаем на "Ритмах лета". Здесь традиционно самая горячая поддержка от болельщиков и прекрасно все организовано. Каждый год поражаемся тому, как прогрессируют все ребята, как интересно и сложно соревноваться с ними", - сказали победители Кубка мира в европейской программе среди любителей Иван Решетников и Елизавета Харинова.
Итоги третьего дня международных соревнований "В ритмах лета":
Победителями и призерами Кубка мира среди профессионалов в европейской программе стали:
  1. Кравченко Владлен/Бутузова Марианна, Казахстан,
  2. Сверидонов Евгений/Баркова Ангелина, Россия,
  3. Борисов Александр/Рубина Светлана, Россия.
Победителями и призерами Кубка мира среди профессионалов в латиноамериканской программе стали:
  1. Белоруков Кирилл/Айдаева Валерия, Россия,
  2. Родыгин Александр/Чиненкова Александра, Россия,
  3. Цуй Мэнцзя/ Ли Чжэньхань, Китай.
Победителями и призерами Кубка мира среди любителей в европейской программе стали:
  1. Решетников Иван/Харинова Елизавета, Россия,
  2. Варфоломеев Иван/Машарова Яна, Россия,
  3. Береснев Никита/Исламова Полина, Россия.
Победителями и призерами Кубка мира среди любителей в латиноамериканской программе стали:
  1. Мирханов Шариф/Долгополова Анна, Россия,
  2. Чошар Таха/Федорова Диана, Россия,
  3. Горюнов Артем/Лаптева Эльвира, Россия.
Танцевальный турнир Кубок Кремля - гордость России - РИА Новости, 1920, 14.06.2026
Россияне заняли весь подиум Кубка мира по танцевальному спорту
14 июня, 11:51
 
Спорт
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Испания
    Кабо-Верде
    0
    0
  • Теннис
    Завершен
    А. Блинкова
    Т. Престон
    633
    466
  • Теннис
    Завершен
    Э. Мертенс
    Л. Самсонова
    166
    630
  • Футбол
    Завершен
    Бельгия
    Египет
    1
    1
  • Футбол
    2-й тайм
    Саудовская Аравия
    Уругвай
    1
    0
  • Футбол
    16.06 04:00
    Иран
    Новая Зеландия
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала