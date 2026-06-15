Россияне завоевали десять медалей на Кубке мира по танцевальному спорту

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российские спортсмены завоевали 10 медалей из 12 возможных на Кубке мира по танцевальному спорту в Москве.
- Министр спорта Михаил Дегтярев подчеркнул, что танцевальный спорт объединяет людей, и приветствовал гостей из 23 стран.
- Победители Кубка мира в европейской программе среди любителей Иван Решетников и Елизавета Харинова отметили высокий уровень организации турнира и поддержку зрителей.
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости, Анастасия Панина. На Кубке мира по танцевальному спорту, который проходит в Москве в рамках международных соревнований "В ритмах лета", российские спортсмены завоевали 10 медалей из 12 возможных.
В третий соревновательный день на паркет вышли сильнейшие спортсмены в латиноамериканской и европейской программе в категории любителей и профессионалов. Президент Всероссийской федерации танцевального спорта, брейкинга и акробатического рок-н-ролла (ФТСАРР) Надежда Ерастова перед финальной частью соревнований пожелала спортсменам легкого паркета, ярких выступлений и объективного судейства. "Сегодня на Кубке мира день финалов. Это невероятная атмосфера, жажда победы и незабываемые эмоции", - сказала Ерастова.
Приветственную речь для участников Кубка мира произнес также министр спорта, председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев. "Президент России Владимир Путин отмечает, что спорт, как и искусство, должен объединять людей. Я приветствую здесь наших гостей из других стран - более трех тысяч пар из двадцати трех стран. Танцевальный спорт является одним из самых зрелищных, красивых и любимых среди россиян. И мне он тоже очень нравится", - добавил Дегтярев.
Два финала из четырех были представлены полностью российскими участниками, в два других финала квалифицировалось по одной паре из Казахстана и Китая. Спортсмены показывали по пять танцев под живую музыку джазового оркестра и большую поддержку трибун.
Участники соревнований отметили высокий уровень организации турнира и теплоту московских зрителей. "Мы не первый раз выступаем на "Ритмах лета". Здесь традиционно самая горячая поддержка от болельщиков и прекрасно все организовано. Каждый год поражаемся тому, как прогрессируют все ребята, как интересно и сложно соревноваться с ними", - сказали победители Кубка мира в европейской программе среди любителей Иван Решетников и Елизавета Харинова.
Итоги третьего дня международных соревнований "В ритмах лета":
Победителями и призерами Кубка мира среди профессионалов в европейской программе стали:
- Кравченко Владлен/Бутузова Марианна, Казахстан,
- Сверидонов Евгений/Баркова Ангелина, Россия,
- Борисов Александр/Рубина Светлана, Россия.
Победителями и призерами Кубка мира среди профессионалов в латиноамериканской программе стали:
- Белоруков Кирилл/Айдаева Валерия, Россия,
- Родыгин Александр/Чиненкова Александра, Россия,
- Цуй Мэнцзя/ Ли Чжэньхань, Китай.
Победителями и призерами Кубка мира среди любителей в европейской программе стали:
- Решетников Иван/Харинова Елизавета, Россия,
- Варфоломеев Иван/Машарова Яна, Россия,
- Береснев Никита/Исламова Полина, Россия.
Победителями и призерами Кубка мира среди любителей в латиноамериканской программе стали:
- Мирханов Шариф/Долгополова Анна, Россия,
- Чошар Таха/Федорова Диана, Россия,
- Горюнов Артем/Лаптева Эльвира, Россия.