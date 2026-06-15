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Крюков отметил, что наблюдается тенденция к допуску российских лыжников - РИА Новости Спорт, 15.06.2026
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Лыжные гонки
 
18:17 15.06.2026
Крюков отметил, что наблюдается тенденция к допуску российских лыжников

Олимпийский чемпион Крюков: наблюдается тенденция к допуску российских лыжников

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкНикита Крюков
Никита Крюков - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Председатель Федерации лыжных видов спорта и сноуборда России Дмитрий Свищев заявил, что переговоры с новым президентом Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) Александром Оспельтом прошли конструктивно.
  • Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Никита Крюков заявил, что прослеживается тенденция к полноценному возвращению российских лыжников на международную арену.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Никита Крюков заявил РИА Новости, что прослеживается тенденция к полноценному возвращению российских лыжников на международную арену.
Ранее председатель Федерации лыжных видов спорта и сноуборда России Дмитрий Свищев заявил РИА Новости, что переговоры с новым президентом Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) Александром Оспельтом прошли конструктивно, а у сторон сложилось позитивное мнение друг о друге. Он отметил, что организация планирует в июле рассмотреть вопрос о восстановлении российских лыжников.
"Сейчас мы видим, что тенденция к возвращению прослеживается. И, конечно, мы все ждем, чтобы российских спортсменов в лыжных гонках допустили, чтобы они могли свободно выступать все, а не по выборочным спискам. Если это объединение федерации как-то способствует тому, чтобы в более легкой манере пройти все процедуры, то, конечно, это большой плюс для нас", - сказал Крюков.
В мае в Москве прошла отчетно-выборная конференция Федерации лыжных гонок России (ФЛГР), которая единогласно приняла решение об объединении лыжных федераций и федерации сноуборда и переименовании организации в Федерацию лыжных видов спорта и сноуборда России. Новым председателем единогласно был избран Дмитрий Свищев.
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Лыжные гонкиНикита КрюковДмитрий СвищевФедерация лыжных гонок России (ФЛГР)
 
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