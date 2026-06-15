В Перми ветер сорвал часть крыши с пятиэтажного жилого дома

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Ветер во время грозы сорвал часть кровли с пятиэтажного жилого дома в Перми.
ПЕРМЬ, 15 июн - РИА Новости. Ветер во время грозы сорвал часть кровли с пятиэтажного жилого дома в Перми, никто не пострадал, сообщили РИА Новости в ГУ МЧС по региону.
Ранее в местных группах в соцсетях появилась информация, что в воскресенье во время грозы в Перми ветер сорвал крышу с многоквартирного дома на улице Профессора Дедюкина.
"В результате прохождения грозового фронта с пятиэтажного жилого дома частично обрушена часть кровли. Пострадавших нет. Сегодня проходит заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций", - сказал собеседник агентства.
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14 декабря 2025, 01:57