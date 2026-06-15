В Перми ветер сорвал часть крыши с пятиэтажного жилого дома

Ветер во время грозы сорвал часть кровли с пятиэтажного жилого дома в Перми

Ветер во время грозы сорвал часть кровли с пятиэтажного жилого дома в Перми

© Фото : соцсети Ветер во время грозы сорвал часть кровли с пятиэтажного жилого дома в Перми

Краткий пересказ от РИА ИИ Ветер во время грозы сорвал часть кровли с пятиэтажного жилого дома в Перми.

ПЕРМЬ, 15 июн - РИА Новости. Ветер во время грозы сорвал часть кровли с пятиэтажного жилого дома в Перми, никто не пострадал, сообщили РИА Новости в ГУ МЧС по региону.

Ранее в местных группах в соцсетях появилась информация, что в воскресенье во время грозы в Перми ветер сорвал крышу с многоквартирного дома на улице Профессора Дедюкина.