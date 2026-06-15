Рейтинг@Mail.ru
В Перми ветер сорвал часть крыши с пятиэтажного жилого дома - РИА Новости, 15.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:09 15.06.2026
В Перми ветер сорвал часть крыши с пятиэтажного жилого дома

В Перми во время грозы ветер сорвал часть крыши с пятиэтажного дома

© Фото : соцсетиВетер во время грозы сорвал часть кровли с пятиэтажного жилого дома в Перми
Ветер во время грозы сорвал часть кровли с пятиэтажного жилого дома в Перми - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© Фото : соцсети
Ветер во время грозы сорвал часть кровли с пятиэтажного жилого дома в Перми
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ветер во время грозы сорвал часть кровли с пятиэтажного жилого дома в Перми.
ПЕРМЬ, 15 июн - РИА Новости. Ветер во время грозы сорвал часть кровли с пятиэтажного жилого дома в Перми, никто не пострадал, сообщили РИА Новости в ГУ МЧС по региону.
Ранее в местных группах в соцсетях появилась информация, что в воскресенье во время грозы в Перми ветер сорвал крышу с многоквартирного дома на улице Профессора Дедюкина.
"В результате прохождения грозового фронта с пятиэтажного жилого дома частично обрушена часть кровли. Пострадавших нет. Сегодня проходит заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций", - сказал собеседник агентства.
Последствия падения сорванной ветром крыши коммерческого здания в Каспийске - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
В Дагестане при падении сорванной ветром крыши здания погиб человек
14 декабря 2025, 01:57
 
ПроисшествияПермьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала