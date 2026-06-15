"Почет и уважуха": Кожевников оценил вклад россиян в победу "Каролины"

"Поздравляю ребят! 20 лет прошло с их победы (с последнего завоевания "Каролиной" Кубка Стэнли - прим.). Я ставил на них с самого начала, мне их игра больше симпатизировала. Наши парни - большие молодцы, все отлично смотрелись, почти постоянно играли. Никишин - молодец. Это большая ответственность: первый год в НХЛ - и сразу стать чемпионами. Конечно, это и почет, и уважуха, но и очень большая ответственность. У него вся хоккейная жизнь впереди. Сейчас всем сильнейшим под 40 лет. Видимо, опыта набираются к этому возрасту. Думаю, что у него большое будущее", - сказал Кожевников.