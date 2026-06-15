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"Почет и уважуха": Кожевников оценил вклад россиян в победу "Каролины" - РИА Новости Спорт, 15.06.2026
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Хоккей
 
12:13 15.06.2026
"Почет и уважуха": Кожевников оценил вклад россиян в победу "Каролины"

Кожевников: у Никишина большое будущее, выиграть Кубок Стэнли – ответственность

© РИА Новости / Александр Натрускин | Перейти в медиабанкКруглый стол по итогам заседания Олимпийского собрания
Круглый стол по итогам заседания Олимпийского собрания - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© РИА Новости / Александр Натрускин
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Александр Кожевников считает, что у Александра Никишина большое будущее.
  • «Каролина Харрикейнз» обыграла «Вегас Голден Найтс» в финале плей-офф НХЛ, завоевав Кубок Стэнли.
  • В составе «Каролины» выступают три российских игрока: Александр Никишин, Петр Кочетков и Андрей Свечников, для которых этот Кубок Стэнли стал первым в игровой карьере в НХЛ.
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников заявил РИА Новости, что у завоевавшего Кубок Стэнли российского защитника "Каролины Харрикейнз" Александра Никишина большое будущее.
В финале плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Каролина" обыграла "Вегас Голден Найтс" в шести матчах серии (4-2). Помимо 24-летнего Никишина, в составе "Харрикейнз" выступают еще два российских игрока: голкипер Петр Кочетков и нападающий Андрей Свечников. Для всех троих этот Кубок Стэнли стал первым в их игровой карьере в НХЛ.
"Поздравляю ребят! 20 лет прошло с их победы (с последнего завоевания "Каролиной" Кубка Стэнли - прим.). Я ставил на них с самого начала, мне их игра больше симпатизировала. Наши парни - большие молодцы, все отлично смотрелись, почти постоянно играли. Никишин - молодец. Это большая ответственность: первый год в НХЛ - и сразу стать чемпионами. Конечно, это и почет, и уважуха, но и очень большая ответственность. У него вся хоккейная жизнь впереди. Сейчас всем сильнейшим под 40 лет. Видимо, опыта набираются к этому возрасту. Думаю, что у него большое будущее", - сказал Кожевников.
Хоккеисты Каролины Харрикейнз Александр Никишин, Петр Кочетков и Андрей Свечников - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
"Каролина" — чемпион! Кубок Стэнли снова достался русским звездам!
Вчера, 06:45
 
ХоккейАндрей СвечниковАлександр НикишинКаролина ХаррикейнзВегас Голден НайтсНациональная хоккейная лига (НХЛ)Кубок Стэнли
 
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